Ein Caquelon mit vier verschiedenen Fächern? Jonny Billeter ist der Kopf hinter der Fondue-Pfanne. Mit Blick sprach er über sein Start-up und sagt, warum die Autoimmunerkrankung seiner Tochter ihn auf die Idee brachte.

Darum gehts Jonny Billeter bringt mit seinem Start-up 4 Fondue eine vierteiliges Fondue-Caquelon auf den Markt

Auf die Idee kam er, weil seine Tochter an Zöliakie leidet

Die viergeteilte Pfanne kann noch viel mehr als Anfangs gedacht

Mit 22 Jahren erhielt Soraya Billeter (26) die Diagnose Zöliakie. Sie darf kein Gluten mehr essen: kein Brot, Teigwaren oder Gebäck. Der beliebte Fondueplausch wird für die Familie zur Herausforderung. Schon Brotkrümel können für die junge Frau zum Problem werden, da das Immunsystem sonst eine Fehlreaktion gegen den eigenen Körper auslöst.

Das brachte sie und ihren Vater Jonny Billeter (57) auf eine Idee. «Warum gibt es keine Fondue-Pfanne, bei der jeder machen kann, was er will?», fragte sich der Vater, der sich in einer beruflichen Neuorientierung befand. Der gelernte Mechaniker beginnt zu tüfteln – und bringt unter der Marke 4Fondue ein Caquelon mit vier Fächern auf den Markt. Kosten: 99.90 Franken.

« Warum gibt es keine Fondue-Pfanne, bei der jeder machen kann, was er will? Jonny Billeter, Gründer von 4Fondue »

Egal ob mit Trüffel, Knoblauch, vegan oder ohne Gluten – jeder kann in seinem Fach essen, was er will. «Ich nenne es die Raclettisierung des Fondues», so Billeter. Dort mache ja auch jeder in seinem Pfännchen, was er will. Für zusätzlichen Schutz sorgt der Protektor – ein Deckel mit Klappe. Damit kann auch seine Tochter wieder aus dem gleichen Topf essen wie die Familie.

Ein Test von Blick vor Ort zeigt: Ein frisches Fondue anzurühren, ist im Caquelon wegen der Unterteilung zwar herausfordernd, aber möglich. Ein Fertigfondue anmischen funktioniert gut. Billeter rührt dafür abwechslungsweise in den verschiedenen Fächern.

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Gesamte PK investiert

Seit der Gründung Ende 2024 hat Billeter über 3000 Pfannen verkauft, weitere 3000 warten im Lager auf neue Besitzer. Über ein Crowdinvesting nahm der Unternehmer aus Mönchaltorf ZH 175'000 Franken ein. «77 Personen haben investiert, das ist schon unglaublich», sagt Billeter stolz.

Er selbst hat seine ganze Pensionskasse von 300'000 Franken in sein Start-up gesteckt. «No risk, no fun», ist Billeters Motto. Er zahlt sich einen Lohn aus, von dem er leben kann.

Dabei sieht der Gründer nicht nur für Zöliakiebetroffene oder Allergiker Vorteile: Mit der neuen Pfanne könne man bei einem Fondueplausch mehrere Geschmäcker probieren. Seine Erfahrung: Käsereien verkaufen ihre grossen Fonduemischungen kaum in verschiedenen Variationen. Seine Vision: 300-Gramm-Fonduemischungen mit verschiedenen Geschmackssorten. «Die Leute würden beim Fondue sicher gerne zwischendurch in Trüffel tunken. Ich bin da bereits mit einem namhaften Hersteller in Kontakt», sagt Billeter, ohne mehr zu verraten.

Für Schokoladen-Fondue verkauft er bereits Couvertüre mit dunkler, weisser und Milchschokolade von Lindt.

Vom Winter zum Ganzjahresprodukt

Die Pfanne kann noch viel mehr als anfangs gedacht. «Käufer schicken mir Bilder, wie sie die Pfanne für Fajitas, Fleischfondue oder den Pastaplausch mit verschiedenen Saucen verwenden», berichtet Billeter.

« Käufer schicken mir Bilder, wie sie die Pfanne für Fajitas, Fleischfondue oder den Pastaplausch verwenden. Jonny Billeter, Gründer von 4Fondue »

Das brachte ihn auf neue Ideen. «Ich habe gemerkt: Es ist eine Pfanne, in der man auch Fondue machen kann, und nicht umgekehrt», so Billeter. Im Frühling benennt er seine Marke deshalb in One4all um und macht aus der GmbH eine AG. Die Pfanne, die auch induktionsfähig ist, soll über einen etablierten Partner als Pasta-Plausch-Set auf den Markt kommen. So wird aus dem Caquelon ein Ganzjahresprodukt.

«Man lernt am meisten, wenn man einfach mal lanciert und offen ist abzuweichen», so Billeter. Zuerst wollte er kein Rechaud lancieren – doch die Kundschaft wünschte sich eines. Die beschichtete Pfanne mit Alu-Guss lässt Billeter in Hongkong herstellen. Ein Kollege von ihm stellt dort Küchengeräte her, auch für andere Marken aus Deutschland, der Schweiz und Österreich.

Mehr Gründungen als Insolvenzen Pleite, Massenentlassung oder Schliessungen: 11’412 Unternehmen mussten dieses Jahr bereits Insolvenz anmelden. Dabei geht schnell vergessen, dass gleichzeitig viel mehr neue Firmen gegründet werden. Insgesamt 40’487 Start-ups waren es in den ersten neun Monaten dieses Jahres, zeigen Zahlen der Wirtschaftsauskunftei Crif. Das sind 1,9 Prozent mehr als im Vorjahr, wobei das Wachstum leicht abgenommen hat. Am meisten neue Firmen entstanden dabei im Kanton Zürich. Blick stellt in loser Folge Jungunternehmer vor, die von ihren Erfahrungen und Herausforderungen berichten. Im Schnitt sind Start-up-Gründerinnen und Gründer in den letzten zehn Jahren jünger geworden. Männer gründen mittlerweile im Alter von 35 Jahren eine Firma, 2015 lag das Alter noch bei 48 Jahren. Bei den Frauen sank das Durchschnittsalter auf 39 Jahre. Pleite, Massenentlassung oder Schliessungen: 11’412 Unternehmen mussten dieses Jahr bereits Insolvenz anmelden. Dabei geht schnell vergessen, dass gleichzeitig viel mehr neue Firmen gegründet werden. Insgesamt 40’487 Start-ups waren es in den ersten neun Monaten dieses Jahres, zeigen Zahlen der Wirtschaftsauskunftei Crif. Das sind 1,9 Prozent mehr als im Vorjahr, wobei das Wachstum leicht abgenommen hat. Am meisten neue Firmen entstanden dabei im Kanton Zürich. Blick stellt in loser Folge Jungunternehmer vor, die von ihren Erfahrungen und Herausforderungen berichten. Im Schnitt sind Start-up-Gründerinnen und Gründer in den letzten zehn Jahren jünger geworden. Männer gründen mittlerweile im Alter von 35 Jahren eine Firma, 2015 lag das Alter noch bei 48 Jahren. Bei den Frauen sank das Durchschnittsalter auf 39 Jahre. Mehr

Caquelon ist patentiert

Die Idee vom geteilten Caquelon ist nicht neu. «Ich will mich nicht als Erfinder darstellen. Doch meine mehrteilige Pfanne habe ich patentieren lassen», so Billeter.

2025 wagte er sich damit in die TV-Sendung «Höhle der Löwen». Trotz erster Begeisterung von Unternehmer Roland Brack (54) wurde nichts aus dem Deal. Dass es dabei vor allem um TV und weniger ums Geschäft geht, war ihm bewusst. «Ich war aber überrascht, dass es unmittelbar nach der Aufnahme hiess: Es besteht kein Interesse», so Billeter. Immerhin: Die Pfanne wird über brack.ch verkauft. In den Onlineshops Galaxus und Apfelkiste ist sie ebenfalls im Sortiment.

Billeter kann sich gut vorstellen, bei seinem Start-up in Zukunft kürzerzutreten: Wenn die Firma in drei bis fünf Jahren etabliert und skaliert sei, würde er sich über den Einstieg eines Investors freuen. «Aktuell warte ich noch darauf, bis jemand das Potenzial erkennt.»