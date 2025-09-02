DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Wirtschaft
Weshalb ist der Goldpreis so wichtig?
Sicherheit in Krisenzeiten
Darum ist der Goldpreis so wichtig
Gold gilt seit jeher als sicherer Hafen. Wenn die Börsen wanken, flüchten viele Anleger ins Edelmetall. In diesem Video erfährst du, warum Gold gerade für die Schweiz so entscheidend ist.
Publiziert: 10:22 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Wirtschaft
1:35
In 90 Sekunden erklärt
Das bewirken Strafzölle
1:15
Aufwändiger Werbespot
Kleidermarke testet neue Hosen mit waghalsigem Stunt
1:55
Familienausflug in die Berge
Das sind die günstigsten Gipfel der Schweiz
1:48
Blick-Reporterin in Bümpliz
«Der Schock bei den Betroffenen ist gross»
1:17
Riesiger Park mit Aussicht
Jugendstil-Villa in St. Gallen für 10 Millionen
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen