Bei der grössten Startup-Gala des Landes ging heute Abend ein Waadtländer Unternehmen als grosser Sieger nach Hause. Über 100 Jury-Mitglieder haben entschieden – und ein Milliarden-Unicorn-Gründer gab den Youngstern Tipps mit auf den Weg.

Sie nennen es die «Oscars der Schweizer Startups» – und der Vergleich ist nicht übertrieben. Zum 16. Mal haben die Handelszeitung und Venturelab am Mittwochabend den Top100 Swiss Startup Award verliehen. Mit dabei: die vielversprechendsten Jungunternehmerinnen und -unternehmer des Landes, Top-Investoren und Vertreter aus Politik und Wirtschaft.

Der grosse Gewinner: Corintis

Den Gold-Award und damit den Platz an der Sonne holte sich Corintis aus Ecublens VD – ein Engineering-Startup. Silber ging an DeepJudge aus Zürich (ICT), Bronze an PAVE Space aus Villeneuve VD – ein Raumfahrt-Startup, das es aus dem Stand auf Platz 3 schaffte.

Corintis, gegründet 2022 aus der EPFL heraus, entwickelt eine Mikrofluidik-Kühltechnologie für Hochleistungs-Chips: Dabei fliesst Flüssigkeit durch winzige, massgeschneiderte Kanäle direkt auf dem Chip – bis zu zehnmal feiner als ein menschliches Haar – und kühlt so bis zu dreimal effizienter als herkömmliche Methoden. Das löst ein wachsendes Problem der KI-Boom-Ära: Chips in Rechenzentren werden immer heisser, und Kühlung frisst bereits rund 30 Prozent des Stromverbrauchs von Rechenzentren.

Die Zahlen, die zeigen, wie gross das Ding wirklich ist

Seit dem Start 2011 hat Top100 bereits 677 Startups ausgezeichnet. Deren Bilanz kann sich sehen lassen:

über 27'000 Arbeitsplätze geschaffen

19 Milliarden Franken an Kapital eingesammelt

111 Exits, 11 Börsengänge, 11 Unicorns

Kein Wunder, dass die UBS als Presenting Partner mit an Bord ist. «Wir investieren in Innovation, nachhaltiges Wachstum und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz als führendem Innovationsstandort», so Marc Nyffenegger, Head Corporate & Real Estate Banking bei UBS Schweiz.

Sonderpreise für die Besten der Besten

Neben dem Hauptranking gabs an der Award Night noch sechs Extra-Auszeichnungen:

Grösste Finanzierungsrunde 2026: Kandou AI

Grösster Exit 2026: Memo Therapeutics

Bestes Biotech-Startup: Aukera Therapeutics

Bestes Cleantech-Startup: Voltiris

Bestes Robotics-Startup: Flexion Robotics

Der Stargast: ein Schweizer Unicorn-Gründer

Für die Gänsehaut-Momente des Abends sorgte Patrick Hertzog, Gründer des Schweizer Tech-Unicorns Nexthink. Sein Rat an die Startup-Community: Gross denken, Risiken eingehen – und dabei nie den Fokus auf die eigentlichen Kundenprobleme verlieren.

Wo steht die Schweiz im globalen Rennen?

Das Ranking zeigt: Die Schweiz mischt bei künstlicher Intelligenz, Robotik, Biotech, Klimatech und Raumfahrt ganz vorne mit – weltweit ist kein Land besser darin, sein Risikokapital in Deep-Tech-Unternehmen zu stecken. Venturelab-Chef Jordi Montserrat warnt aber vor Selbstzufriedenheit: «Die Schweiz kann es sich nicht leisten, stehenzubleiben.» Es brauche mehr eigenes Kapital für die eigenen Champions – Initiativen wie der Deep Tech Nation AWI Fund oder der Swiss Champions Fund seien ein erster Schritt.

Das neue Swiss Startup Magazin 2026 in der Handelszeitung

Das Swiss Startup Magazin präsentiert das jährliche Top100 Ranking, beleuchtet die Entwicklungen, die die Schweizer Innovationslandschaft prägen, und erzählt die Geschichten der vielversprechendsten Startups des Landes. Das Magazin erscheint in fünf Sprachen, unter anderem am 10. September in der Handelszeitung.

Das komplette Ranking mit allen 100 Startups gibts auf https://www.top100startups.swiss/index.cfm