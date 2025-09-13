DE
FR
Abonnieren

Schon 69 Milliarden schwer
Der rasante Aufstieg des Tiktok-Gründers Zhang Yiming

2012 gründete Zhang Yiming die Tiktok-Mutter Bytedance, jetzt ist er bereits fast 70 Milliarden schwer. Er steht für eine internationaler ausgerichtete Generation von chinesischen Unternehmern – in den USA mag man ihn trotzdem nicht.
Publiziert: 09:51 Uhr
|
Aktualisiert: 10:09 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/10
Zhang Yiming hat zusammen mit Liang Rubo den chinesischen Konzern Bytedance gegründet.
Foto: Bloomberg via Getty Images

Darum gehts

  • Zhang Yiming, Bytedance-Gründer, ist der reichste Mann Chinas geworden
  • Bytedance überholt Meta beim Umsatz im zweiten Quartal 2025
  • Tiktok hat 200 Millionen Nutzer in den USA trotz Verbotsdrohungen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_243.JPG
Michael HotzRedaktor Wirtschaft

In den USA gibts gerade ein Duell zweier Tech-Milliardäre um die Krone des reichsten Menschen der Welt: Larry Ellison (81), Gründer des US-Softwaregiganten Oracle, stiess am Mittwoch kurzzeitig Elon Musk (54) vom Thron – dank einer Aktienkursexplosion bei Oracle. Mittlerweile hat sich Tausendsassa Musk den Sitz des Anführers der Superreichen zurückerobert.

Auch in China sind die Tech-Unternehmer auf dem Vormarsch: Bytedance-Gründer Zhang Yiming (42) kommt laut dem US-Magazin «Forbes» zurzeit auf ein Vermögen von 69,3 Milliarden Dollar – gut 20 Milliarden Dollar mehr als noch 2024. Das in Shanghai ansässige Magazin «Hurun» kürte ihn letztes Jahr erstmals zum reichsten Mann Chinas. Auch in der Reichenliste für 2025 führt das chinesische Wirtschaftsmedium Zhang als vermögendsten Repräsentanten seines Landes.

Bytedance überholt Meta

Der Reichtum des 41-jährigen Softwareingenieurs fusst auf seinen Anteilen an Bytedance, dem Mutterkonzern von Tiktok. Er besitzt rund einen Fünftel des Tech-Giganten, den er vor 13 Jahren zusammen mit Liang Rubo (42) gegründet hat. Sein Vermögen ist gestiegen, weil sich Bytedance weiter auf dem Vormarsch befindet – vor allem wegen Tiktok, aber nicht nur. Zum Konzern gehören eine Reihe weiterer Apps sowie die chinesische Nachrichtenplattform Toutiao. Über eine Milliarde Menschen sollen das Gesamtangebot aktuell nutzen.

Mehr zu Zhang Yiming und Tiktok
Tiktok droht Verbot in den USA
Schon in wenigen Wochen
Tiktok droht Verbot in den USA
Vance rechnet mit US-Lösung für Tiktok
Vor Fristablauf im April
Vance rechnet mit US-Lösung für Tiktok
Tiktok-Gründer Zhang Yiming ist jetzt reichster Chinese
49,3 Milliarden Dollar schwer
Tiktok-Gründer Zhang Yiming ist jetzt reichster Chinese
Tiktok in den USA wieder verfügbar
Trump: Mehr Zeit für Verkauf
Tiktok in USA wieder verfügbar
Trump-Regierung startet Tiktok-Account
Trotz Zoff um China-Einfluss
Trump-Regierung startet Tiktok-Account
Tiktok hat Daten an China weitergegeben – 530 Mio. Euro Strafe!
Video-App im Visier
Tiktok hat Daten an China weitergegeben – 530 Mio. Euro Strafe!

Bytedance ist nicht börsenkotiert, der Unternehmenswert wird aber auf über 330 Milliarden Dollar geschätzt – basierend auf einer Bewertung für ein kürzlich lanciertes Aktienrückkaufprogramm. Beim Umsatz erreichte der Konzern zuletzt einen Meilenstein. Im zweiten Quartal 2025 erwirtschaftete er laut Reuters 48 Milliarden Dollar – erstmals mehr als die Facebook-Mutter Meta von Mark Zuckerberg (41). 

Zuerst im Fokus von China …

Zhang Yiming gehört zu einer neuen Generation chinesischer Unternehmer, die internationaler aufgestellt sind als ihre Vorgänger. Nach seinem Studium – zuerst Mikroelektronik, dann Softwareengineering – an der staatlichen Nankai-Universität in der nordchinesischen Hafenstadt Tianjin arbeitete er kurze Zeit für Microsoft. Später versuchte er sich in verschiedenen Start-ups, bis er 2012 dann Bytedance mitgründete.

Als langjähriger CEO des Unternehmens musste Zhang oft zwischen zwei Welten vermitteln: jener der kommunistischen Volksrepublik China und jener der kapitalistischen Wirtschaftsmacht USA – was ihm auf beiden Seiten immer wieder Ärger einbrockte. 2018 zogen die chinesischen Behörden der ersten App von Bytedance den Stecker. In einem Entschuldigungsschreiben gestand Zhang ein, dass die App «nicht mit den sozialistischen Grundwerten vereinbar» gewesen sei. Er versprach, die Zusammenarbeit mit der Kommunistischen Partei Chinas «weiter zu vertiefen».

… dann wegen der USA abgetreten

Das fiel Zhang dann später auf die Füsse. Der Erfolg von Tiktok in den USA, wo derzeit rund 200 Millionen Menschen die App nutzen, rief die Politik auf den Plan. In Washington befürchtet man Spionage durch China. Das US-Justizdepartement bezeichnete den Bytedance-Gründer im September 2020 als «Sprachrohr» der Kommunistischen Partei. Acht Monate später trat Zhang als CEO zurück und überliess den Posten seinem Geschäftspartner Liang Rubo. Er ist aber weiterhin Präsident von Bytedance.

Weil er nicht mehr ins Tagesgeschäft involviert ist, kann Zhang an seinem langjährigen Wohnsitz in Singapur etwas entspannter beobachten, wie sich sein Vermögen entwickelt. Ob er dereinst zu Ellison, Musk und Co. weiter aufschliessen kann, entscheidet sich unter anderem in den USA. Dort droht Tiktok ein landesweites Verbot. Der Oberste Gerichtshof hat dieses im Januar abgenickt, US-Präsident Donald Trump (79) hat es aber vorübergehend ausgesetzt.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
      Meistgelesen