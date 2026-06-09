Alexander Pieper, Verwaltungsratspräsident der Franke Holding AG, ist am Samstag in den USA an einem Herzinfarkt gestorben. Der 42-Jährige war eine zentrale Figur der Artemis Group und designierter Nachfolger seines Vaters Michael Pieper.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Alexander Pieper (†42), Verwaltungsratspräsident der Franke Holding, stirbt in den USA

Er erlitt einen Herzinfarkt, genaue Todesumstände sind noch unbekannt

Seit 2023 Vorsitzender der Franke Holding, davor CEO der Kraftwerk Group

Daniel Macher Redaktor News

Alexander Pieper (†42), Verwaltungsratspräsident der Franke Holding AG und zentrale Figur der Artemis Group, ist vergangenen Samstag an einem Herzinfarkt verstorben. Zu den genauen Todesumständen liegen derzeit keine weiteren Informationen vor.

Eine Franke-Sprecherin bestätigte gegenüber «Inside Paradeplatz» die Tragödie und sprach von einer laufenden Trauerphase, in der noch keine Aussagen zur weiteren Entwicklung gemacht werden können.

Galt als designierter Nachfolger seines Vaters

Pieper führte seit 2023 den Verwaltungsrat der Franke Holding AG und war damit an der Spitze eines global tätigen Industriekonzerns mit 7500 Mitarbeitenden. Pieper galt als designierter Nachfolger seines Vaters Michael Pieper (79) innerhalb des Familienimperiums Artemis.

Die Artemis Group umfasst neben der Franke Holding auch ein umfangreiches Immobilienportfolio sowie Beteiligungen an Industrieunternehmen wie Autoneum, Forbo und Arbonia sowie an der Bergos Bank. Franke selbst gilt als globaler Modellbetrieb mit rund 2 Milliarden Franken Umsatz und Aktivitäten in Küchen-, Food- und Kaffeemaschinensystemen.

Karriere und Rolle in der Gruppe

Pieper hatte innerhalb der Gruppe operative und strategische Funktionen im Asset Management inne und war seit 2015 im Verwaltungsrat der Artemis Holding AG aktiv. 2018 stiess er in den Verwaltungsrat der Franke Holding ein, wo er 2023 das Präsidium übernahm.

Er war zudem seit 2016 Inhaber der Kraftwerk Group AG, die er von 2017 bis 2023 als CEO führte. Zuvor war er 13 Jahre in verschiedenen Führungspositionen innerhalb der Franke-Gruppe im In- und Ausland tätig. Er galt als erfahrener Industriemanager mit Hintergrund im Industrial Engineering.

Nachfolge und Familienstruktur

Wie die «Bilanz» berichtet, hatte Michael Pieper seinen Sohn früh als zentralen Nachfolger im Franke-Teil des Familienimperiums vorgesehen. Gleichzeitig sei intern diskutiert worden, ob er für eine operative Konzernführung geeignet sei. Innerhalb der Artemis-Struktur war vorgesehen, dass Tochter Nina Pieper andere Vermögensbereiche übernimmt.

Die Nachfolgefrage innerhalb der Artemis Group ist nun offen. Laut «Inside Paradeplatz» könnte unter anderem Jonas Theiler, Mitglied des Top-Managements der Artemis im Bereich Asset Management, eine Rolle in der künftigen Führung spielen.