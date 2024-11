Sunrise kehrt am Freitag an die Börse in der Schweiz zurück. Nun haben US-Hinterlegungsscheine (ADS) des Telekomkonzerns bereits deutliche Kursgewinne gezeigt. Damit dürfte der Börsengang einer der grössten weltweit in diesem Jahr werden.

Sattes Kursplus in New York

1/5 Kein klassischer IPO: Sunrise wird von der Muttergesellschaft Liberty Global abgespalten und an die Schweizer Börse gebracht - ohne Kapitalaufnahme. Foto: ENNIO LEANZA

Auf einen Blick Sunrise-Comeback an die Börse wäre derzeit der drittgrösste Börsengang des Jahres

Der Börsengang erfolgt am Freitag in Zürich

Der Börsengang erfolgt am Freitag in Zürich

Bisherige Aktionäre von Liberty Global können Sunrise-Aktien bekommen

Die Sunrise-Aktien sind mit einem grossen Kurssprung an der US-Börse Nasdaq in New York gestartet. Am Donnerstagnachmittag legen die US-Hinterlegungsscheine (ADS) des Schweizer Telekomkonzerns um 5,9 Prozent auf 47.86 Dollar zu. Damit dürfte der Börsengang am Freitag in Zürich einer der grössten weltweit in diesem Jahr werden.

Nach der Abspaltung vom britisch-amerikanischen Mutterkonzern Liberty Global will Sunrise am Freitag nach vier Jahren Abwesenheit an die Schweizer Börse SIX zurückkehren. Zum jetzigen Kurs in den USA hätte Sunrise eine Marktkapitalisierung von 3,4 Milliarden Dollar. Nur die Börsengänge des Logistik-Konzerns Lineage in den USA (5,1 Milliarden Dollar) und von der Retail-Gruppe Midea in China (4,0 Milliarden Dollar) waren noch grösser. In der Schweiz läge Sunrise damit deutlich vor dem Zuger Hautpflege-Konzern Galderma. Dessen Börsengang brachte im März knapp 2,3 Milliarden Franken auf die Waage.

Sunrise-ADS werden in New York gehandelt

Allerdings handelt es sich aber bei Sunrise nicht um einen klassischen Börsengang mit einer Kapitalaufnahme (IPO), sondern um eine Abspaltung. So erhalten die bisherigen Liberty-Aktionäre Sunrise-ADS, die seit Mittwoch an der Nasdaq gehandelt werden.

Die Liberty-Aktionäre können ihre Hinterlegungsscheine nun entweder an der Nasdaq verkaufen oder in Sunrise-Aktien umtauschen. Pro ADS gibt es eine Aktie des Schweizer Telekomunternehmens. Oder Investoren, die bis jetzt noch nicht an Liberty Global beteiligt sind, können mit den ADS bei Sunrise einsteigen, bevor die Aktien des Telekomanbieters an der hiesigen Börse den Handel starten.

Die ADS sind nur Übergangspapiere. Sie sollen lediglich etwa neun Monate an der Nasdaq gehandelt werden. Das genaue Datum werde vom Sunrise-Verwaltungsrat festgelegt, erklärte Liberty Global. Wenn die Sunrise-ADS innerhalb von drei Monaten in Schweizer Sunrise-Aktien umgetauscht werden, fallen keine Gebühren an.

Eine Sunrise-Aktie für 5 Liberty-Aktien

Das Prozedere ist kompliziert, da Liberty Global drei Aktienkategorien hat. Auch bei Sunrise soll es zwei Aktienkategorien geben. Die bisherigen Liberty-Aktionäre erhalten eine A-Aktie von Sunrise für 5 Aktien von Liberty Global.

Die A-Aktien von Sunrise werden an der Schweizer Börse kotiert. Sie werden voraussichtlich fünf Handelstage nach der Kotierung in den breiten Börsenindex SPI aufgenommen.

Daneben gibt es eine zweite Aktienkategorie B mit zehnfacher Stimmkraft. Diese bleibt zum Grossteil im Besitz der Liberty-Bosse John Malone und Mike Fries, die damit zu gut einem Viertel am Schweizer Konzern beteiligt sind.

Die Sunrise-B-Aktien würden nicht an der Börse kotiert, hiess es. Sie würde nur ausserbörslich gehandelt. Besitzer dieser B-Titel können ihre Aktien im Verhältnis 1:10 in A-Aktien von Sunrise tauschen.

Sunrise geht in die unternehmerische Freiheit

Mit dem Börsengang wird Sunrise unternehmerisch wieder in die Freiheit entlassen. Das Schweizer Unternehmen wird operativ vom US-Kabelnetzgiganten getrennt. Um die Verschuldung von Sunrise zu senken, investiert Liberty 1,2 Milliarden Franken.

Ganz nabelt sich Sunrise auch künftig nicht vom Mutterkonzern ab. So bleiben noch Geschäftsbeziehungen bestehen. «Dank verschiedener Dienstleistungsverträge wird Sunrise weiterhin von der Partnerschaft mit Liberty Global profitieren», hatte es am Kapitalmarkttag im September geheissen.