Der Sunrise-Börsengang ist für Mitte November geplant

Der Börsengang von Sunrise wird konkret: Der erste Handelstag an der Nasdaq ist für den 13. November geplant, an der Schweizer Börse SIX für den 15. November.

Sunrise kehrt nach Abspaltung an die Börse zurück

Start an der Schweizer Börse SIX am 15. November

Der Börsengang von Sunrise wird konkreter. Der Mutterkonzern Liberty Global hat nun einen Fahrplan für die Abspaltung des Telekomanbieters ausgegeben.

Die ausserordentliche Generalversammlung, die der Abspaltung noch zustimmen muss, wird am 25. Oktober stattfinden. Dann solle der erste reguläre Handelstag der amerikanischen Hinterlegungsscheine (ADS) an der US-Technologiebörse Nasdaq der 13. November sein, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Der Start an der Schweizer Börse SIX soll dann am 15. November stattfinden. In den breiten Börsenindex SPI dürften die Titel dann fünf Tage nach ihrem Börsendebüt kommen, erwartet Liberty Global.

Liberty Global hatte die Abspaltung und die geplante Rückkehr von Sunrise an die Schweizer Börse Mitte Februar bekannt gegeben.