DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Wirtschaft
Trinidad Sagredo vom Restaurant Miss Miu über 4-Tage-Woche
Sagredo über Nachteile der Vier-Tage-Woche
«Es fehlt die Feierabend-Zeit»
Trinidad Sagredo, stellvertretende Chefin des Restaurants Miss Miu, spricht über die Vorteile und Nachteile einer 4-Tage-Woche.
Publiziert: vor 46 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Wirtschaft
1:16
USZ nur auf Rang 40
Das sind die modernsten Spitäler der Welt
2:09
Sicherheit in Krisenzeiten
Darum ist der Goldpreis so wichtig
1:42
In 100 Sekunden erklärt
Das passiert, wenn der Schweizer Franken zu stark ist
1:35
In 90 Sekunden erklärt
Das bewirken Strafzölle
1:15
Aufwändiger Werbespot
Kleidermarke testet neue Hosen mit waghalsigem Stunt
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen