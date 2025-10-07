DE
So ist die Fahrt in der Centovalli-Bahn
Top Zugreise:So ist die Fahrt in der Centovalli-Bahn

Ritterschlag von New York Times
Diese Schweizer Zugreise gehört zu den besten der Welt

Die Centovalli-Bahn erhält internationale Anerkennung: Die «New York Times» wählt sie unter die fünf besten Herbstzugreisen Europas. Die Strecke verbindet Locarno im Tessin mit Domodossola in Italien.
Eine der fünf besten Herbstzugreisen in Europa bietet die Centovalli-Bahn im Tessin. Zu dieser Einschätzung kommt die renommierte «New York Times». (Archivbild)
Foto: PABLO GIANINAZZI

Darum gehts

  • Centovalli-Bahn von New York Times als Top-Herbstzugreise in Europa ausgezeichnet
  • Strecke verbindet Locarno im Tessin mit Domodossola in Italien
  • Artikel in Online-Ausgabe mit über 11 Millionen Abonnenten veröffentlicht
Die Strecke der Centovalli-Bahn zwischen Locarno im Tessin und Domodossola in Italien ist von der «New York Times» zu einer der fünf besten herbstlichen Zugreisen in Europa erkoren worden. Die Centovalli-Bahn ist auch als «Treno del Foliage» (Herbstlaubzug) bekannt.

Der Artikel wurde am 30. September in der Online-Ausgabe veröffentlicht, die täglich von über 11 Millionen Abonnenten abgerufen wird.

Für Matteo Corti, Generaldirektor der «Società subalpina imprese ferroviarie» (SSIF), die den italienischen Abschnitt der Bahnlinie betreibt, «ist diese weitere Bestätigung der Qualität unseres Angebots eine Quelle des Stolzes, die den internationalen Ruf der Bahnlinie festigt».

In seinem Artikel nennt der Journalist unter anderem die «blühenden» Gärten von Locarno, die «goldenen» Buchenwälder oder die gotischen Arkaden von Domodossola, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Dienstag schrieb.

