1/5 Anfang Woche hat der Bitcoin viel der Gewinne des Frühlings verloren.

Patrik Berger Reporter Wirtschaft

Was für eine Woche an den Finanzplätzen! Am Montag rasselten weltweit alle Börsen in den Keller. Panik machte sich breit, vor allem wegen schlechter Wirtschaftsdaten in den USA. Plötzlich war sie wieder da, die Angst vor einer globalen Rezession. Mit ihr war auch die Goldgräberstimmung rund um den Bitcoin, die sich noch im Frühling breitgemacht hatte.

Der Bitcoin stürzte unter die psychologisch wichtige Marke von 50'000 Punkten ab, lag bei 49'050 Dollar. «Kryptoanleger erleben einen rabenschwarzen Tag!», sagte Analyst Timo Emden.

Doch dann die wundersame Auferstehung, die selbst Experten überrascht: Die wichtigste Kryptowährung erholt sich fix, legt Tag für Tag zu. Heute Freitag steigt er wieder über die Marke von 60'000 Dollar – aktuell liegt er bei 62'200 Dollar. Das ist ein Plus von über 20 Prozent innert Wochenfrist. Das erstaunt.

Unterstützung von den Aktienmärkten

Es sei bemerkenswert, wie Investoren nach der kräftigen Korrektur am Montag bereits wieder im grösseren Stil zugreifen würden, kommentiert das deutsche Analysehaus Emden Research. Unterstützung kommt dabei auch von den Aktienmärkten, wo nach der kräftigen Erholung der US-Indizes vom Vorabend am Freitag auch die europäischen Börsen wieder deutlich zulegen.

Gehts in diesem Stil weiter? Die Anleger am Kryptomarkt versuchten, im Markt nun langsam wieder Fuss zu fassen, ohne dabei aber die makroökonomischen Risikofaktoren aus den Augen zu verlieren, sagt Emden. Schliesslich sei der «Unsicherheitscocktail» aus Rezessionssorgen und den Spannungen im Nahen Osten weiterhin nicht vom Tisch, mahnt er.