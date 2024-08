vor 44 Minuten

Rabenschwarzer Montag

Der japanische Leitindex Nikkei stürzte in der Nacht auf Montag ab. Zuerst verlor der Nikkei 7 Prozent – gegen Handelsende brach der Index weiter ein und ging mit einem Minus von 12,4 Prozent aus dem Handel. Auch der SMI geriet ins Wanken und weitete seine Kursverluste von letzter Woche aus. Aktuell liegt der Schweizer Leitindex bei Minus 3,7 Prozent.

Die grössten Verluste fahren erneut Industrie- und Technologiewerte ein. Holcim, Sika, VAT fallen um bis zu 4,7 Prozent. Auch bei den Finanzwerten geht es abwärts. Partners Group, UBS und Julius Bär geben um bis zu 5,3 Prozent nach. In der letzten Woche verlor der Schweizer Leitindex 3,5 Prozent – diese Verluste dürften sich also weiter ausbreiten.

Auch der Leitindex in Deutschland startete im Minus. Der Dax verlor im frühen Handel 3 Prozent und stand um 30 Uhr bei einem Minus von 3,4 Prozent. In der letzten Woche fiel der Dax um knapp 4 Prozent – auch hier dürften die Verluste an diesem schwarzen Montag grösser werden.

Die Kursstürze lösten auch Panik an den Kryptobörsen aus. Bitcoin, der Leitwert von Kryptowährungen, tauchte um 12 Prozent und war am Montagmorgen nur noch 51'500 Dollar wert. In den letzten fünf Tagen verlor die älteste Kryptowährung der Welt mehr als 21 Prozent – es ist somit die schlimmste Verlustwoche seit dem Kollaps der Kryptobörse FTX im November 2022.

Noch schlimmer traf es die zweitgrösste Kryptowährung Ether. Der Kurs rasselte in den letzten 24 Stunden um ganze 23 (!) Prozent in die Tiefe – der schlimmste Absturz in den vergangenen drei Jahren. Damit sind sämtliche Kursgewinne seit Anfang Jahr (2300 Dollar) ausradiert – ein Ether kostete am Montagmorgen nur noch 2200 Dollar. Insgesamt hat der Kryptomarkt in den letzten Stunden 250 Milliarden Dollar verloren.