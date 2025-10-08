Goldpreis überschreitet erstmals 4000-Dollar-Marke

Erstmals hat der Goldpreis die 4000-Dollar-Marke überschritten. (Archivbild)
Der Goldpreis ist erstmals über die Marke von 4000 Dollar gestiegen. Am Mittwochmorgen lag der Preis pro Unze (31,1 Gramm) des Edelmetalls bei 4000,01 Dollar.
Zuletzt setzte Gold wegen des anhaltenden «Shutdowns» in den Vereinigten Staaten seine Rekordrally fort. Die Frage, ob und wann die 4000-Dollar-Marke geknackt wird, stand bereits vergangene Woche im Raum.
Seit Jahresbeginn hat der Goldpreis um mehr als 50 Prozent zugelegt. Gold gilt bei vielen Anlegerinnen und Anlegern als sicherer Hafen in Krisenzeiten.
