Die Schweizer planen wieder grosse Reisen. Nach einem schwierigen Jahr bisher zeichnet sich in der Reisebranche eine Trendwende ab. Während beim Reiseveranstalter Globetrotter viele Destinationen ausserhalb von Europa boomen, sind die USA weiter historisch unbeliebt.

Darum gehts Seit September ziehen die Buchungen bei Globetrotter wieder an

Fernreisen nach Asien, Australien und Neuseeland erholen sich laut Globetrotter besonders stark

USA-Reisen liegen bei Globetrotter 15 Prozent tiefer als Im Vorjahr

Sven Schumann Redaktor Wirtschaft

Der Krieg im Nahen Osten hat die Reisebranche dieses Jahr durchgeschüttelt. Wegen der hohen Unsicherheit haben viele Schweizerinnen und Schweizer auf grosse Reisen verzichtet. Doch jetzt scheinen sie ihre Reiselust wiedergefunden zu haben. Der Reiseveranstalter Globetrotter vermeldet, dass die Buchungen seit September deutlich angezogen haben – und wieder auf dem Vorjahresniveau liegen.

Besonders stark zeigt sich die Erholung bei Fernreisen nach Asien, Australien und Neuseeland. Japan steche als immer beliebteres Reiseland hervor, sagt Globetrotter-Präsident André Lüthi (65) zu Blick. Aber auch die Länder Südostasiens – etwa Thailand und Vietnam – verzeichnen aktuell wieder eine hohe Nachfrage. Laut Lüthi zeigt sich, dass die Menschen auch bei schwierigen Rahmenbedingungen reisen und Neues entdecken wollen. «Die Sehnsucht nach der weiten Welt ist offenbar stärker als die Verunsicherung durch die geopolitische Lage», so Lüthi.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Schweizer meiden USA

Einen schweren Stand haben bei Globetrotter hingegen weiterhin Reisen in die USA. Diese liegen laut dem Reiseveranstalter rund 15 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Von der Flaute ist aber nicht nur Globetrotter betroffen. Die ganze Reisebranche verzeichnet seit der Rückkehr von Donald Trump (80) ins Weisse Haus einen starken Buchungsrückgang für USA-Reisen. Der Schweizer Reise-Verband (SRV) rechnet 2026 mit nur rund 300'000 Einreisen von Schweizern in die USA – Tiefstwert seit dem Jahr 2007.

Drehkreuze beeinträchtigt

Trotz der steigenden Buchungszahlen bleibt Lüthi vorsichtig. Besonders die Flugpreise könnten die Branche wieder ausbremsen. Steigende Kerosinkosten, geopolitische Spannungen und mögliche Routenänderungen drohen das Fliegen weiter zu verteuern. «Je nachdem, in welche Richtung sich die Kosten bewegen, könnte dies Reiselust und Buchungsverhalten erneut beeinflussen», so Lüthi.

Globetrotter spürt auch die Einschränkungen durch den Iran-Krieg. «Der Nahostkonflikt und die Beeinträchtigungen an Drehkreuzen wie Doha, Dubai und Abu Dhabi belasteten vor allem die Nachfrage nach Asien und Afrika», so der erfahrene Reiseanbieter.

Erst vor wenigen Tagen hatte die Swiss verkündet, dass sie ihre Flüge nach Dubai bis mindestens März 2027 aussetzt. Stattdessen baut sie ihre Flugverbindungen nach Indien aus und fliegt ab Dezember zweimal täglich nach Delhi.