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Wir suchen die Digital Shapers 2027!

In Zusammenarbeit mit digitalswitzerland, Handelszeitung und PME sucht die BILANZ die 100 wichtigsten Digital Shapers – für das «Who's Who» der digitalen Schweiz.
Publiziert: vor 48 Minuten
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Aktualisiert: vor 42 Minuten
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Foto: Bilanz
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Blick Wirtschaftsdesk

Wer treibt die Schweizer Digitalisierung voran? Wer bringt das Land in die Zukunft? Wer ist Vorreiter in Sachen KI, Cloud, Robotik, etc.?

Und wer nutzt dabei KI besonders vorbildlich? Hilf uns, die Richtigen zu finden! Entdecke alle Kategorien und nominiere hier.

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