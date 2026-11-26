Frauen wissen, wie mühsam die Periode im Alltag sein kann. Die Menstruations-Disc soll da mehr Komfort bieten. Jetzt gibt es die erste Disc aus der Schweiz. Die Gründerinnen sprechen mit Blick über ihren Erfolg und warum bisher nur Frauen investierten.

Darum gehts Die Perioden-Disc von Rayne Care ist die erste, die in der Schweiz produziert wird

Die Designerin Ramona Schwarz arbeitete zwei Jahre am ersten Prototypen

Mit Co-Gründerin Désirée Dosch soll nun die Expansion in Europa gelingen

Eine Frau hat im Schnitt 450-mal in ihrem Leben die Periode. Dafür gibt es Tampons, Binden, Menstruations-Tassen und Periodenslips. Bei vielen noch unbekannt ist dagegen die Perioden-Disc.

Ramona Schwarz (43) ist die Designerin der ersten Menstruations-Disc aus der Schweiz. «Ich wollte ein Perioden-Produkt ohne Kompromisse», so Schwarz. «Meine Disc bietet Komfort, Nachhaltigkeit und ist unbedenklich für den Körper.» Das Produkt ist dermatologisch getestet, steril verpackt und deshalb nach dem Auspacken direkt einsatzbereit. Das Design ist patentiert.

« Die Disc kann ohne Bedenken 12 Stunden getragen werden und das auch beim Sex. Ramona Schwarz, Co-Gründerin von Rayne Care »

Die Disc sitzt im Körper an einem anderen Ort als Tampons oder Tassen. Der Vorteil: Dadurch hält sie ohne Unterdruck und kann auch von Frauen mit Spirale getragen werden. Beim Pinkeln entleert sie sich dank des Kippens des Beckenbodens von selber – ist also perfekt für unterwegs. «Die Disc kann ohne Bedenken zwölf Stunden getragen werden und das auch beim Sex», so Schwarz. Ein Verhütungsmittel ist diese jedoch nicht.

Die Produktion ist in der Ostschweiz, nahe von St. Gallen. «Fast alle wiederverwendbaren Periodenprodukte stammen aus China. Der Markt ist nicht reguliert – man kann also nie sicher sein, wie gut die Qualität ist. Das wollte ich ändern», so die Gründerin der Marke Rayne Care.

Keine männlichen Investoren

Über zwei Jahre tüftelte Schwarz am richtigen Design, testete Prototypen und tauschte sich mit Frauen aus. Dann war das finale Design mit integrierter Finger-Lasche zur Entfernung da. «Ich wusste, wenn ich das Produkt zum Laufen bringen will, braucht es mehr als meine kreativen Skills», so Schwarz.

Hier kam Désirée Dosch (38) ins Spiel. Die Unternehmensberaterin war zuerst als Verwaltungsrätin beteiligt, vor einem Jahr ist sie operativ als Co-Gründerin eingestiegen. «Ich habe gemerkt, wie sehr ich für das Produkt brenne», sagt Dosch. Während sich bei ihr alles um Zahlen dreht, kommt Schwarz zum Zug, wenn es um das Kreative und Ästhetische geht.

In einer ersten Investorenrunde sind fast 300'000 Franken zusammengekommen. Das Spezielle: Es investieren praktisch nur Frauen.

«Es ist sehr schwierig, männliche Investoren zu finden. Sie können einfach nicht nachvollziehen, was eine Periode bedeutet», so Dosch. Normalerweise seien Investoren sehr zahlengetrieben. «Obwohl es kaum einen grösseren Markt gibt, investieren sie dann doch nicht. Kein Problem kehrt so regelmässig wieder – und das wird sich auch nicht ändern», weiss Dosch.

« Es ist sehr schwierig männliche Investoren zu finden. Sie können einfach nicht nachvollziehen, was eine Periode bedeutet. Désirée Dosch, Co-Gründerin von Rayne Care »

Expansion in Europa

Die Unternehmerinnen denken gross: «Unsere Vision ist, dass niemand mehr Tampons oder Binden braucht – und das global». Die Distribution über den eigenen Webshop ist in Europa bereits sichergestellt. Das Start-up hat dafür ein Lager in Deutschland sowie mehrere Retail-Partner in Nachbarländern. Mit dem frischen Geld soll nun die Expansion finanziert werden.

In der Schweiz kann man die Disc bereits in den Onlineshops von Galaxus oder Amorana kaufen. Sie kostet 49 Franken. «Damit sind wir die Teuersten auf dem Markt. Doch wir produzieren auch in der Schweiz», sagt Schwarz. Im Vergleich zu Tampons sei die Disc in vier bis fünf Monaten amortisiert. «Ab dem sechsten Monat spart man also nur noch», so die Designerin, die früher ihr eigenes Lingerie-Label hatte. Wenn man die Disc nach der Periode mit heissem Wasser abspült, hält diese mehrere Jahre.

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Besonders gefragt bei Sportlerinnen

Das Start-up ist auch im B2B-Bereich tätig. Unter anderem findet sich die Disc im Mitarbeiter-Shop des Ferienfliegers Edelweiss. Auch die Fussballspielerinnen des Grasshopper Clubs Zürich setzen auf das Produkt. «Wir bekommen sehr viele positive Rückmeldungen von Sportlerinnen, wie beispielsweise von Triathletinnen. Den Tampon zu wechseln, ist da kaum möglich», so Schwarz.

Mehr Gründungen als Insolvenzen Pleite, Massenentlassung oder Schliessungen: 11’412 Unternehmen mussten dieses Jahr bereits Insolvenz anmelden. Dabei geht schnell vergessen, dass gleichzeitig viel mehr neue Firmen gegründet werden. Insgesamt 40’487 Start-ups waren es in den ersten neun Monaten dieses Jahres, zeigen Zahlen der Wirtschaftsauskunftei Crif. Das sind 1,9 Prozent mehr als im Vorjahr, wobei das Wachstum leicht abgenommen hat. Am meisten neue Firmen entstanden dabei im Kanton Zürich. Blick stellt in loser Folge Jungunternehmer vor, die von ihren Erfahrungen und Herausforderungen berichten. Im Schnitt sind Start-up-Gründerinnen und Gründer in den letzten zehn Jahren jünger geworden. Männer gründen mittlerweile im Alter von 35 Jahren eine Firma, 2015 lag das Alter noch bei 48 Jahren. Bei den Frauen sank das Durchschnittsalter auf 39 Jahre. Pleite, Massenentlassung oder Schliessungen: 11’412 Unternehmen mussten dieses Jahr bereits Insolvenz anmelden. Dabei geht schnell vergessen, dass gleichzeitig viel mehr neue Firmen gegründet werden. Insgesamt 40’487 Start-ups waren es in den ersten neun Monaten dieses Jahres, zeigen Zahlen der Wirtschaftsauskunftei Crif. Das sind 1,9 Prozent mehr als im Vorjahr, wobei das Wachstum leicht abgenommen hat. Am meisten neue Firmen entstanden dabei im Kanton Zürich. Blick stellt in loser Folge Jungunternehmer vor, die von ihren Erfahrungen und Herausforderungen berichten. Im Schnitt sind Start-up-Gründerinnen und Gründer in den letzten zehn Jahren jünger geworden. Männer gründen mittlerweile im Alter von 35 Jahren eine Firma, 2015 lag das Alter noch bei 48 Jahren. Bei den Frauen sank das Durchschnittsalter auf 39 Jahre. Mehr

Für den weiteren Ausbau plant das Start-up im nächsten Jahr eine grosse Investorenrunde von 1,5 Millionen Franken. «Wir wollen auch bei den grossen Retailern ins Sortiment – aber dafür muss die Disc zuerst bekannter werden», so Schwarz. Sonst bleibe das Produkt einfach im Regal liegen. «Dafür müssen wir den Wechsel so einfach wie möglich machen.»

Für die Zukunft haben Schwarz und Dosch grosse Pläne – und zwar im Gesundheitsbereich. Ihre Vision: Mithilfe des Periodenbluts, das die Rayne-Disc auffängt, sollen Frauen eines Tages ihre Blutwerte selbst messen können.