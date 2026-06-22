Darum gehts
- Marcel Stalder wird ab November neuer Group-CEO der Chain IQ Group
- Stalder war zuvor Schweiz-Chef bei EY und Marktführer für DACH
- Chain IQ betreut über 50 Grosskunden in mehr als 20 Ländern weltweit
Der Verwaltungsrat der Chain IQ Group hat Marcel Stalder zum neuen Group-CEO ernannt. Stalder wird im November den bisherigen Urs Dogwiler ersetzen. Die Ernennung sei Ergebnis «der langfristigen, strategischen Planung des Verwaltungsrats», teilt das Unternehmen mit.
Das EEF wird von der Initiative Lucerne Dialogue organisiert, präsidiert von Marcel Stalder und geleitet von Direktor Dominik Isler.
Unter dem Motto «Proof of Concept» bringt das EEF 2026 am 25. und 26. November im KKL Luzern über 700 Entscheider:innen aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft zusammen. In den kommenden Jahren muss Europa den Beweis antreten, dass die eingeschlagenen Strategien tragen. Wie behaupten sich europäische Unternehmen im multipolaren Wettbewerb? Welche Modelle funktionieren?
Das EEF bietet wegweisende Impulse von Europas Vordenker:innen, und den Raum, um disziplin-, generationen- und länderübergreifend konkrete Antworten zu entwickeln.
Das EEF wird von der Initiative Lucerne Dialogue organisiert, präsidiert von Marcel Stalder und geleitet von Direktor Dominik Isler.
Unter dem Motto «Proof of Concept» bringt das EEF 2026 am 25. und 26. November im KKL Luzern über 700 Entscheider:innen aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft zusammen. In den kommenden Jahren muss Europa den Beweis antreten, dass die eingeschlagenen Strategien tragen. Wie behaupten sich europäische Unternehmen im multipolaren Wettbewerb? Welche Modelle funktionieren?
Das EEF bietet wegweisende Impulse von Europas Vordenker:innen, und den Raum, um disziplin-, generationen- und länderübergreifend konkrete Antworten zu entwickeln.
Die Wahl von Stalder unterstreiche den Anspruch von Chain IQ, «das Wachstum weiter voranzutreiben und die Marktpräsenz deutlich auszubauen.» Stalder war zuletzt bei EY als «Market Leader Germany, Switzerland, Austria» und Schweiz-Chef («Country Managing Partner Switzerland») tätig.
«Marcel Stalder ist eine hochmotivierte, charismatische und zielorientierte Führungspersönlichkeit mit einem sehr analytischen, strukturierten Ansatz und starker Durchsetzungskraft», erklärt Chain IQ die Wahl. Die Procurement- und Service-Firma bedient über 50 Grosskunden aus verschiedensten Branchen in über 20 Ländern, etwa die UBS, BNP Paribas oder Implenia. Sie wurde gegründet vom IT-Unternehmer Claudio Cisullo (der unter anderem auch Verwaltungsrat von Ringier ist).
Dieser Artikel wurde erstmals am 16.09.2019 in der Handelszeitung publiziert.