European Economic Forum / Lucerne Dialogue

Das EEF wird von der Initiative Lucerne Dialogue organisiert, präsidiert von Marcel Stalder und geleitet von Direktor Dominik Isler.

Unter dem Motto «Proof of Concept» bringt das EEF 2026 am 25. und 26. November im KKL Luzern über 700 Entscheider:innen aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft zusammen. In den kommenden Jahren muss Europa den Beweis antreten, dass die eingeschlagenen Strategien tragen. Wie behaupten sich europäische Unternehmen im multipolaren Wettbewerb? Welche Modelle funktionieren?

Das EEF bietet wegweisende Impulse von Europas Vordenker:innen, und den Raum, um disziplin-, generationen- und länderübergreifend konkrete Antworten zu entwickeln.