Seit Jahren sorgt der Ruvercap-Finanzskandal für Schlagzeilen. Nun zeigt sich, wie tief Schweizer Vorsorgewerke verstrickt sind.

Raphael Rauch Bundeshausredaktor

Der Name Ruvercap steht für einen der grössten mutmasslichen Finanzskandale der Schweiz seit dem Debakel um die Greensill-Fonds der Credit Suisse. Was Anlegern ab 2017 als sichere Finanzierung für Schweizer KMU verkauft wurde, entpuppte sich als intransparentes Firmengeflecht mit einem Schaden von rund 500 Millionen Franken. Der Fall ist geprägt von Vorwürfen wie Betrug, Korruption sowie mangelnder Sorgfaltspflicht und beschäftigt seit Jahren mehrere Staatsanwaltschaften und Zivilgerichte. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.

Zu den Geschädigten gehören verschiedene Finanzinstitute wie die Bündner und die Freiburger Kantonalbank, private Investoren – und Schweizer Vorsorgeeinrichtungen: Die Pensionskasse Thurgau und die Pensionskasse für Mitarbeitende im Gesundheits- und Sozialwesen (Veska) waren nach Informationen von Blick mit bis zu zehn Millionen Franken engagiert, die Pensionskasse der Stadt Zug mit etwa fünf Millionen und die Pensionskasse Rück mit rund einer Million Franken.

Die Veska schweigt

Markus Büchi, CEO der Pensionskasse Thurgau, sagt zu Blick: «Wir bestätigen, dass die Pensionskasse Thurgau investiert gewesen ist. Der Sachverhalt ist Gegenstand eines laufenden Verfahrens zur Wahrung der Ansprüche und Interessen. Auf die finanzielle Lage hat der Sachverhalt einen marginalen Einfluss.» Die Pensionskassen Rück und Stadt Zug wollten sich wegen des laufenden Verfahrens nicht äussern, die Veska liess eine Medienanfrage unbeantwortet.

Ein besonders sichtbares Beispiel für die versickerten Ruvercap-Millionen liegt mitten im Engadin: das traditionsreiche Hotel Misani in Celerina GR. Das Haus sollte in eine exklusive Luxusresidenz umgebaut werden. Doch statt eines Vorzeigeprojekts entstand ein Sanierungsfall mit Stillstand: Trotz der Millionentransfers scheiterte das Bauvorhaben an angeblichen Liquiditätsengpässen. Seit 2019 steht das Gebäude leer, im Ortszentrum gähnt seither eine verwaiste Baugrube.