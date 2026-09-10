Das Basler Parlament hat grünes Licht für drei Rekord-Hochhäuser auf dem Dreispitz-Areal gegeben. Mit bis zu 151 Metern werden sie die höchsten Wohnhäuser der Schweiz. Weitere Hochhäuser stehen in der Pipeline.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Basel plant drei Rekord-Hochhäuser auf dem Dreispitz-Areal, grünes Licht erteilt

Höchste Wohnhäuser der Schweiz mit 124 bis 151 Metern geplant

800 Wohnungen, 16'000 Quadratmeter Grünfläche, Baustart frühestens 2028 erwartet

Martin Schmidt Redaktor Wirtschaft

Die Ausgangslage in Basel-Stadt ist ziemlich klar: Wächst die Bevölkerung, muss in die Höhe gebaut werden. Denn grüne Wiesen für Neubauten sind im Kanton, dessen Fläche die Stadt Basel und die zwei Gemeinden Bettingen und Riehen umfasst, praktisch inexistent. Darum soll Basel in die Höhe wachsen. Auf dem Dreispitz-Areal sollen gleich drei Rekord-Hochhäuser entstehen. Das kantonale Parlament hat nun am Mittwoch mit grosser Zustimmung grünes Licht für die notwendige Zonenänderung und den Bebauungsplan gegeben.

Dort, wo künftig das Stadtentwicklungsprojekt Dreispitz Nord realisiert werden soll, befindet sich heute ein Gewerbe- und Verkaufsareal – umgeben von grossen asphaltierten Parkplatzflächen. Mit Dreispitz Nord soll an ihrer Stelle ein neues Stadtquartier entstehen. Geplant sind 800 Wohnungen, zwei öffentliche Stadtpärke mit rund 16'000 Quadratmetern Grünfläche, eine Sekundarschule, Gewerbefläche, Gastronomie und Büros.

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Am markantesten werden aber die drei geplanten Rekordbauten sein, die 124, 138 und 151 Meter hoch in den Himmel ragen – geplant vom renommierten Basler Architekturbüro Herzog & de Meuron. Sie wären neu die höchsten Wohnhäuser der Schweiz und würden die Three-Point-Wohntürme in Dübendorf ZH ablösen.

Wird Basel zum Bebbi-Dubai?

Bereits heute prägen mehrere Hochhäuser das Stadtbild von Basel. Und weitere sind geplant. Basel wird also mehr und mehr zu einer Art «Bebbi-Dubai». Basel stellt mit dem neuen Roche-Turm – er ist 205 Meter hoch – auch das höchste Gebäude der Schweiz. Dazu gibt es den zweiten Roche-Turm (178 Meter), den Basler Messeturm, den Claraturm, das Baloise-Hochhaus, das Meret-Oppenheim-Hochhaus, das Lonza-Hochhaus sowie den BIZ-Turm.

Der Kanton Basel-Stadt will an der Rankstrasse ein 88 Meter hohes Wohnhaus mit über hundert preisgünstigen Wohnungen erstellen. Zudem plant die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) direkt neben dem Bahnhof SBB ein neues Hochhaus mit 122 Metern Höhe. Die BIZ will dort künftig ihre über Basel verteilten Mitarbeiter an einem Ort zusammenbringen.

Rekurs möglich – Baustart 2028?

Das Areal für das Projekt Dreispitz Nord gehört der Christoph Merian Stiftung, die das Projekt gemeinsam mit dem Kanton und der Migros-Genossenschaft vorantreibt. Die Migros ist aktuell mit einem grossen Einkaufszentrum die grösste Pächterin auf dem Areal.

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Gemäss Projektwebsite ist mit der ersten Bebauungsetappe frühestens ab 2028 zu rechnen. Vorausgesetzt, die abgewiesenen Einsprachen werden nicht ans kantonale Verwaltungsgericht und allenfalls ans Bundesgericht weitergezogen. Hochhäuser haben in der Schweiz einen schweren Stand – auch in Basel, aber dort ein bisschen weniger.