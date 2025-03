So erzieht Zalando seine Kunden

Zalando zieht bei den Retouren die Schrauben an und sperrt neu Kundenkonten für Vielrücksender. Doch schon in der Vergangenheit schöpfte das Unternehmen bei seinen 52 Millionen aktiven Kundinnen und Kunden in 25 Ländern sämtliche Massnahmen aus, um seine Kundschaft zu erziehen. Die nach eigenen Angaben Europas führende Onlineplattform für Mode und Lifestyle sperrte den Kauf auf Rechnung und beharrte auf Sofortzahlung, wer zu viel zurücksendete. Das Gleiche bei Kundinnen, die zu oft gemahnt werden mussten. Seit Anfang Jahr gilt in den meisten Ländern eine drastisch verkürzte Rückgabefrist. Hatte man bislang 100 Tage Zeit, die Ware zurückzusenden, sind es nun noch 30 Tage. Beliebte Artikel sollen so schneller wieder verfügbar sein, begründete das Unternehmen den Schritt. In der Schweiz gilt die 30-Tage-Frist schon lange. Die Rücksendung ist im Gegensatz zu anderen Onlinehändlern gratis. Allerdings gibt es hierzulande seit 2022 einen Mindestbestellwert von 34.90 Franken, um sich den kostenlosen Versand zu sichern. Ulrich Rotzinger