Der hiesige Leitindex beendet den Börsentag mit einem Plus – zum 13. Mal in Folge. Dank des starken Jahresstarts gehört der SMI zu den besten Indexen 2025 – nur jener eines Nachbarn performt noch besser. Jetzt ist sogar das SMI-Allzeithoch von 2022 in Reichweite.

1/10 Schweizer Anleger können derzeit oft jubeln. Foto: Shutterstock

Auf einen Blick SMI legt im Januar stark zu und erreicht längste Gewinnserie seit 2021

Schwergewichte Nestlé, Novartis und Roche treiben Performance des SMI an

Allzeithoch von 2022 und 13'000-Punkte-Marke sind in Griffnähe Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Michael Hotz Redaktor Wirtschaft

Es ist ein Start nach Mass ins neue Jahr: Der SMI hat im Januar bereits um über 8 Prozent zugelegt – der beste Jahresbeginn in diesem Jahrtausend. Auch diesen Donnerstag schloss der Schweizer Leitindex mit einem Plus von 0,6 Prozent positiv ab. Damit legte er den 13. Tag in Folge zu. Das ist die längste Gewinnserie seit Juni 2021, als ebenfalls 13 Tage lang ein SMI-Plus resultiert hatte. Ein starkes Lebenszeichen des hiesigen Aktienmarkts.

Der eigentlich eher defensive Schweizer Leitindex mischt mit seinen Januar-Zugewinnen von 8,44 Prozent gar bei den am besten gestarteten Aktienmärkten 2025 mit. Bloss der deutsche DAX liegt ganz knapp vor dem SMI – dank eines Jahresplus von 8,52 Prozent. Besonders überraschend: Die amerikanischen Börsenindexe Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq können zum Jahresstart mit dem SMI klar nicht mithalten. Zum Vergleich: 2024 beendeten die drei US-Indexe noch mit Gewinnen im zweistelligen Prozentbereich, während der hiesige Leitindex um weniger als 4 Prozent zulegte.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Schwergewichte performen stark

Die gute SMI-Performance ist auf eine Kombination mehrerer Faktoren zurückzuführen, wie Finanzanalyst Roman Przibylla (40), Anlageexperte bei Maverix Securities, ausführt: «Die tiefen Zinsen in der Schweiz treiben Anleger in Aktien, insbesondere in dividendenstarke Titel, die in den kommenden Monaten Ausschüttungen vornehmen werden.» Dazu hätten Finanz- und Versicherungswerte stark zugelegt. Und die SMI-Schwergewichte wiesen nach einer schwächeren Phase im Vorjahr Aufholpotenzial auf.

Zu den Kolossen des SMI gehören die Pharma-Riesen Novartis und Roche sowie der Lebensmittel-Multi Nestlé. Die Aktien der drei Konzerne performen gerade stark. Nestlé hat seit dem Jahresstart um 5,3 Prozent zugelegt, Novartis um 5,4 Prozent. Insbesondere das Basler Unternehmen Roche, das zurück zum Wachstum gefunden hat, trägt mit seiner SMI-Gewichtung von knapp 15 Prozent viel zum guten Jahresstart bei. Die Aktie ist 11,1 Prozent im Plus. Der SMI-Überflieger ist aber der Luxus-Gigant Richemont – mit Zugewinnen von 32 Prozent!

Es fehlt nur noch wenig zum SMI-Allzeitrekord

Der SMI schloss am Donnerstag bei 12'605 Punkten. Damit ist das am 3. Januar 2022 erreichte Allzeithoch von 12'997 Punkten in Griffnähe. Geht der Aufschwung so weiter, könnte auch erstmals die Marke von 13'000 Punkten fallen. Das hält auch Experte Przibylla für durchaus realistisch – mit Einschränkungen. «Ein Test der 13’000-Punkte-Marke ist möglich, sofern das positive Momentum an den Aktienmärkten anhält. Ein neues Allzeithoch dürfte kurzfristig aber dennoch schwierig werden», prognostiziert er.

KI-Illustration / Blick Informiere dich im Ticker über wichtige Börsen-News Wie geht es den Schweizer Firmen? Was läuft an der Wall Street? Und wie entwickelt sich der Goldpreis? Wir halten dich über die neusten Entwicklungen an den Märkten auf dem Laufenden – hier im Liveticker. KI-Illustration / Blick Wie geht es den Schweizer Firmen? Was läuft an der Wall Street? Und wie entwickelt sich der Goldpreis? Wir halten dich über die neusten Entwicklungen an den Märkten auf dem Laufenden – hier im Liveticker.

Die Entwicklung des SMI hängt einerseits stark von der Zinspolitik der Schweizerischen Nationalbank (SNB) ab. Die SNB entscheidet am 20. März wieder über den Leitzins. Andererseits ist die Performance der Schwergewichte Nestlé, Novartis und Roche entscheidend. «Sollten diese Werte zulegen, steigen die Chancen auf weitere Gewinne natürlich immens. Ein schwächerer Dollar oder Euro könnte zudem zusätzlich stützend wirken.»

Aufschluss geben werden die nächsten Tage. Denn wir befinden uns mitten in der Berichtssaison. «Die Quartalszahlen werden nun zeigen, ob die jüngsten Kursgewinne durch die Unternehmensgewinne gerechtfertigt sind – oder ob die vorweggenommenen Erwartungen zu hoch waren», so Przibylla.