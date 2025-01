Die China-KI von Deepseek hat die Aktienkurse der US-Technologie-Riesen am Montag abrutschen lassen. Blick ordnet mit einem Börsenexperten ein, was das Finanzbeben zu bedeuten hat. Und welche Auswirkungen auf die Schweiz zu erwarten sind.

1/7 Die US-Börsen verzeichneten am Montag starke Verluste. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Tech-Riesen verloren wegen Deepseek über eine Billion Dollar an Börsenwert

SMI spielt seine Stärke als defensiver Index aus – und liegt derzeit im Plus

Börsenanalyst hält Schreckensszenario eines Kollapses für unrealistisch Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Michael Hotz Redaktor Wirtschaft

Der Hype um Künstliche Intelligenz (KI) schlägt in den USA plötzlich in Panik um: Die Aktien der vermeintlich unerschütterlichen Tech-Giganten aus dem Silicon Valley rauschten am Montag ab, der Tech-lastige Nasdaq verlor über 3 Prozent. Die Auswirkungen des Börsenbebens waren gewaltig: Am Abend waren die Tech-Riesen über eine Billion Dollar weniger wert. Mit einem Minus von 17 Prozent büsste Nvidia alleine 600 Milliarden Dollar an Börsenwert ein – und sorgte damit für den grössten Einzelverlust aller Zeiten. «In einem Umfeld, in dem die Bewertungen ohnehin hoch sind, reicht oft ein Funken Unsicherheit, um stärkere Kursbewegungen wie diese auszulösen», sagt Roman Przibylla (40), Anlageexperte bei Maverix Securities.

Gewisse Marktbeobachter malen bereits den Teufel an die Wand, erwarten das Platzen der KI-Blase. Wie realistisch ist das? Und welche Auswirkungen sind durch die Kursstürze der Tech-Riesen für die Schweizer Börse zu erwarten? Blick beantwortet die dringlichsten Fragen – und ordnet ein.

Warum haben die Tech-Aktien in den USA am Montag so stark verloren?

Die Aktien der US-Tech-Riesen auf Talfahrt geschickt hat die Erkenntnis, dass KI-Software möglicherweise mit viel weniger Rechenleistung trainiert werden kann, als bisher angenommen. Darum hat auch der Nvidia-Titel besonders stark verloren, schliesslich beliefert das Imperium von CEO Jensen Huang (61) die KI-Branche mit seinen leistungsstarken Chips. Nun aber soll das chinesische Start-up Deepseek sein neues KI-Modell mit abgespeckten Nvidia-Chipsystemen aufgebaut haben. Die ausgewiesenen Kosten: 5,6 Millionen Dollar. Zum Vergleich: Die führenden US-Firmen wie Open AI, Meta oder Microsoft haben für ihre KI-Lösungen zwischen 100 Millionen und 1 Milliarde Dollar ausgegeben.

KI-Illustration / Blick Informiere dich im Ticker über wichtige Börsen-News Wie geht es den Schweizer Firmen? Was läuft an der Wall Street? Und wie entwickelt sich der Goldpreis? Wir halten dich über die neusten Entwicklungen an den Märkten auf dem Laufenden – hier im Liveticker. KI-Illustration / Blick Wie geht es den Schweizer Firmen? Was läuft an der Wall Street? Und wie entwickelt sich der Goldpreis? Wir halten dich über die neusten Entwicklungen an den Märkten auf dem Laufenden – hier im Liveticker.

Die neue Konkurrenz aus China verdeutlicht eine grundlegende Marktdynamik, die nun die KI-Branche erreicht hat: «Hohe Gewinne ziehen Wettbewerber an und treiben Innovationen voran. Doch genau diese Innovationen können die Gewinne der etablierten Marktteilnehmer schmälern oder sogar zum Verschwinden bringen», führt Johannes von Mandach (30), Ökonom bei Wellershoff & Partners, in einer Einschätzung vom Dienstag aus. Sprich: Bei den US-Finanzmärkten ist nun angekommen, dass KI nicht zwangsläufig zu dauerhaft höheren Gewinnen bei den Tech-Firmen – und auch den Gesamtmarkt – führen muss.

Welche Rolle spielt Donald Trump?

Kurz nach seinem Amtsantritt hat US-Präsident Donald Trump (78) ein gigantisches KI-Infrastrukturprojekt angekündigt. «Mindestens 500 Milliarden Dollar» will er dafür in den nächsten Jahren investieren. Gleichzeitig bestehen schon länger US-Ausfuhrbeschränkungen für KI-Konkurrent China. Nvidia darf in die Volksrepublik nur Computer-Chips verkaufen, die weniger leistungsstark sind. Das Beispiel Deepseek zeigt nun, dass diese Strategie der US-Regierung nicht greift. Trump könnte nun mit weiteren Export-Verboten reagieren, was jedoch auch die Situation für die US-Unternehmen in der KI-Lieferkette noch verschlimmern würde.

Den Deepseek-Schock bezeichnete Trump am Montag bei einem Treffen vor republikanischen Kongressabgeordneten in Miami als «Weckruf für unsere Industrien, dass wir im Wettbewerb hoch konzentriert sein müssen, um zu gewinnen». Das Börsenbeben könne aber auch positive Auswirkungen auf das Silicon Valley haben, da es gezwungen sei, mit weniger hohen Ausgaben zu Innovationen zu kommen, so der US-Präsident.

Wie wirkt sich das US-Börsenbeben auf den Schweizer SMI aus?

Während die Kursstürze der US-Tech-Giganten auch die Börsen in Asien und jene unseres Nachbarn Deutschland durchgeschüttelt haben, geben sich die Anleger der Schweizer Aktien ziemlich gelassen. Der hiesige Leitindex schloss am Montag 1,5 Prozent im Plus. Und in den Dienstag startete er ebenfalls mit Zugewinnen – bis zum Mittag hat der SMI um rund 1 Prozent zugelegt, wodurch er den höchsten Stand seit drei Jahren erreicht hat.

Im Moment zeige es sich als klaren Vorteil, dass im Index der 20 grössten börsennotierten Unternehmen wenig Tech-Aktien zu finden seien, urteilt Anlageexperte Przibylla. «Der SMI spielt in einer solchen Phase seine Stärke als defensiver Index aus. Und solange sich die aktuelle Unsicherheit nicht flächendeckend auf andere Branchen ausweitet, gehe ich auch nicht davon aus, dass dies negative Auswirkungen auf den Schweizer Leitindex haben wird.»

Wie sieht die mittelfristige Entwicklung bei den Tech-Aktien der USA aus?

Die amerikanischen Tech-Riesen stehen vor diesem Schreckensszenario: Nämlich sind nicht die Kosten für KI die grösste Herausforderung des Silicon Valley, sondern die Frage, ob es Google, Microsoft und Co. gelingt, die revolutionäre Technologie grossflächig zu implementieren. Sollten sie daran scheitern, droht ihn, dass die Kurseinbrüche zu einem Kollaps ausweiten.

Nur: Experte Przibylla hält dieses Szenario für wenig wahrscheinlich: «Mittelfristig sehe ich weiterhin Potenzial für die führenden US-Tech-Aktien, weil sie in Bezug auf Innovation, Skaleneffekte und Marktdominanz gut aufgestellt sind.» Es werde entscheidend sein, wie sie auf die aufkommende Konkurrenz – insbesondere aus China – reagieren würden. «Investitionen in Forschung und Entwicklung, strategische Partnerschaften und eine konsequente Skalierung ihrer KI-Lösungen werden wesentliche Treiber sein, um langfristig Wettbewerbsvorteile zu sichern.»

Die teils hysterische Reaktion der Anlegerschaft auf den KI-Schreck Deepseek verdeutlicht, wie volatil die Aktien des Tech-Sektors sind. Schliesslich werden ihre Börsenwerte durch die hohen Erwartungen genährt, die die Investoren in die Unternehmen setzen. «Diese Schwankungen muss man als Anleger auch aushalten können. Es lohnt sich, das Marktumfeld nicht nur durch die Brille einzelner Ereignisse zu betrachten», so Przibylla. Die derzeitige Kurskorrektur biete die Gelegenheit, günstiger einzusteigen oder Positionen aufzustocken – sofern man von der langfristigen Wachstumsstory überzeugt sei.