SMI erstmals seit Anfang 2022 wieder über 12'500 Punkten

Der Schweizer Aktienmarkt profitiert auch am Dienstag von seiner defensiven Ausrichtung. Der Leitindex SMI legte am Vormittag zeitweise um fast ein Prozent zu und notiert nun zum ersten Mal seit Anfang 2022 wieder über 12'500 Punkten.

Börsenhöhenflug in der Schweiz

An der Schweizer Börse geht es trotz der aktuellen KI-Ängste aufwärts. (Symbolbild) Foto: DANIEL REINHARDT

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Zum Wochenstart hatten Nachrichten über das chinesische KI-Start-up DeepSeek, das laut Medienberichten den etablierten Unternehmen aus dem Bereich KI Konkurrenz machen könnte, für Unruhe gesorgt und vor allem Technologiewerte weltweit unter Druck gesetzt.

Besonders betroffen war der KI-Unternehmen Nvidia, welches an der New Yorker Börse um 17 Prozent einbrach. Der damit verbundene Marktkapitalisierungs-Verlust von 589 Milliarden US-Dollar war der höchste in der US-Börsen-Geschichte.

Die Schweizer Börse mit ihrem geringen Technologieanteil zählt in diesem Umfeld zu den Gewinnern. Im letzten Jahr hatte sie aus dem gleichen Grund der weltweiten Entwicklung hinterhergehinkt. Von den 18 Börsentagen im bisherigen Jahr hat der SMI 16 nun mit einem positiven Vorzeichen beendet.

Dass der SMI erneut deutlich besser als seine europäischen Pendants abschneidet, ist am Dienstagmorgen wie bereits am Vortag vor allem den drei Schwergewichten geschuldet. Roche (+1,2%), Nestlé (+0,9%) und Novartis (+0,8%) steuern um 11.15 Uhr mit ihren Avancen einen Grossteil zu den Gewinnen von aktuell knapp 100 Punkten rsp. rund 0,8 Prozent bei. Auch weitere Vertreter aus der Gesundheitsbranche legen überdurchschnittlich zu.