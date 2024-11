Der Hype um die Schokolade aus Dubai hat die Schweiz längst erreicht. Jetzt mischt auch Lindt & Sprüngli auf dem Schweizer Markt mit. Ab Samstag ist die trendige Schoggi erhältlich. Allerdings nur am Hauptsitz in Kilchberg.

1/7 Wie alles begann: In einem Tiktok-Video probierte die Food-Bloggerin Maria Vehera bereits im Dezember 2023 Dubai-Schokolade der Marke Fix Dessert Chocolatier. Foto: Screenshot Tiktok / mariavehera257

Seit Wochen ist sie längst nicht mehr nur bei der Gen Z der absolute Renner: die Dubai-Schokolade. Die mit Pistaziencrème und Engelshaar gefüllte Schoggi schlug auf Tiktok ein wie kaum je ein Lebensmittel – und liegt seitdem voll im Trend.

In Deutschland standen sich zuletzt Jung und Alt für Stunden die Beine in den Bauch, um eine einzige Tafel Dubai-Schoggi von Lindt & Sprüngli zu ergattern. Dort verkauft der Schokoladenhersteller aus Kilchberg ZH eine streng limitierte Anzahl der Spezial-Schoggi. Auf Ebay werden die raren Tafeln längst für mehrere Hundert Euro angeboten.

Jetzt bringt Lindt & Sprüngli den Hype auch in Schweizer Geschäfte. Am Samstag ist sie ab 9.30 Uhr im Home of Chocolate in Kilchberg ZH zu kaufen. Allerdings gibts nur 500 Tafeln. Zum Vergleich: In Deutschland waren es 1000 Stück. Lindt spricht denn auch selbst von «einer sehr limitierten und handnummerierten Auflage». Auch der Preis hat es in sich: Das gute Stück mit seinen 150 Gramm Schokolade kostet stolze 14.95 Franken.

Heute lädt Lindt & Sprüngli ausgewählte Medien an den Hautpsitz in Kilchberg. «Wir freuen uns, Sie exklusiv in unsere Chocolateria in Kilchberg einzuladen, um Ihnen unsere neue und stark limitierte Lindt Dubai-Schokolade vor dem offiziellen Verkaufsstart vorzustellen», heisst es in der Einladung. «Dabei haben Sie die Gelegenheit, mehr über den Herstellungsprozess und die Besonderheiten dieser Schokolade zu erfahren. Unser Maître Chocolatier Stefan Bruderer wird die Kreation persönlich vorstellen.»

