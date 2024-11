1/13 In Düsseldorf nehmen Kundinnen die ersten Tafeln in Empfang. Foto: Instagram

Auf einen Blick Lindts Dubai-Schokolade sorgt für riesigen Hype in Deutschland

Tafeln werden im Internet für 400 Euro weiterverkauft

Es ist gar zu Schoggi-Diebstahl gekommen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Deutschland steht kopf wegen der Dubai-Schokolade von Lindt & Sprüngli! Der Tiktok-Hype um die Schoggi mit dicker Pistaziencrème und Engelshaar hat voll eingeschlagen. Am Samstag wurden die ersten Tafeln des Schoggi-Herstellers aus Kilchberg ZH in Düsseldorf verkauft. Heute Montag ist Berlin dran. Gerade einmal 100 Tafeln werden in der deutschen Hauptstadt angeboten.

Die Szenen gleich sich: Kundinnen und Kunden stehen sich vor den Filialen von Lindt & Sprüngli schon Stunden vor Ladenöffnung die Beine in den Bauch – auf einem roten Teppich. Angestellte versorgen die Wartenden mit kleinen Degustations-Häppchen. Wer es in den Laden schafft, der bekommt eine handgefertigte und nummerierte Tafel. In einem speziellen Täschchen. Und: Er lässt 14.99 Euro im Geschäft liegen, so viel kostet die limitierte Spezial-Schokolade.

Aus dem Mercedes geklaut

Die raren Dubai-Tafeln von Lindt & Sprüngli werden mittlerweile bereits im Internet weiterverkauft. So gibts die 150-Gramm-Tafeln mit der Nummer 113 für 400 Euro zu kaufen. Inklusive Zertifikat und einer Handvoll Lindorkugeln.

Auch das Exemplar mit der Nummer 50 von 1000 schreibt Geschichte. Es soll dem Käufer aus seinem Mercedes gestohlen worden sein, wie er in den sozialen Medien berichtet. Die Diebe haben auf der Fahrerseite seines Autos dazu eine Scheibe eingeschlagen, berichtet die «Bild».

«Ich wollte unbedingt die Nummer 50 haben, weil ich gerade Zahlen mag. Die Tafel wollte ich dann mit meiner Freundin essen», sagte er gegenüber der Zeitung. Jetzt ist die Schokolade weg. Der Käufer bittet um Hinweise, falls sie irgendwo im Internet angeboten wird.

Bald auch in der Schweiz

Lindt & Sprüngli nutzt die Aufmerksamkeit, die die Dubai-Schoggi generiert, auch in den nächsten Tagen. Morgen wird sie in Frankfurt feilgeboten, am Mittwoch in Hamburg. Samstags in Köln. Dann sind die 1000 Stück, die für Deutschland gedacht sind, wohl alle ausverkauft.

Dann dürfte der Hype in die Schweiz überschwappen. Am Donnerstag lädt Lindt & Sprüngli nämlich ausgewählte Medien an den Hautpsitz in Kilchberg. «Wir freuen uns, Sie exklusiv in unsere Chocolateria in Kilchberg einzuladen, um Ihnen unsere neue und stark limitierte Lindt Dubai-Schokolade vor dem offiziellen Verkaufsstart vorzustellen», heisst es in der Einladung. «Dabei haben Sie die Gelegenheit, mehr über den Herstellungsprozess und die Besonderheiten dieser Schokolade zu erfahren. Unser Maître Chocolatier Stefan Bruderer wird die Kreation persönlich vorstellen.»

Ab Mitte November wird die «Lindt Dubai Chocolade Edition», so nennt sich das süsse Trendprodukt, «in sehr limitierter Anzahl» erhältlich sein, sagt eine Sprecherin zu Blick. Die 150-Gramm-Tafel wird dann in ausgewählten Lindt-Shops in der Schweiz angeboten – zum Preis von 14.95 Franken.