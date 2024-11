Die Dubai-Schokolade erobert die Schweiz! Mit dicker Pistaziencreme und Engelshaar gefüllt, begeistert sie vor allem junge Kunden auf Tiktok. Lindt & Sprüngli bringt nun eine limitierte Edition – in der Schweiz wird sie in wenigen Shops erhältlich sein.

1/5 Lindt & Sprüngli will sich mit einer Sonderedition ein Stück des Dubai-Schoggi-Kuchens sichern. Foto: PD

Auf einen Blick Lindt bringt limitierte Dubai-Schokolade auf den Markt

Die Schokolade enthält Pistaziencreme und Engelshaar, beliebt auf Tiktok

Nur 1000 Tafeln, Preis: 14.99 Euro pro Tafel

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Kein Lebensmittel wird derzeit dermassen gehypt wie die Dubai-Schokolade. Eine Schokoladentafel, die mit einer dicken Pistaziencreme und mit Engelshaar gefüllt ist. Das sind gebratenen Teigfäden, wie sie in der orientalischen Küche seit Jahrhunderten vorkommen. Dubai-Schoggi ist cremig und knusprig zugleich – und wird vor allem auf Tiktok immer wieder gezeigt. Das macht sie für eine junge Kundschaft attraktiv, die sich den Genuss eines trendigen Lebensmittels auch gern etwas kosten lässt.

Die Dubai-Schokolade ist also ein dickes Geschäft. Dumm nur: Grosse Player hatten bisher kaum Passendes im Regal. Derweil machen in den sozialen Medien von Tag zu Tag mehr Rezepte die Runde, die in gluschtigen Videos zeigen, wie man Dubai-Schoggi zu Hause am einfachsten selbst herstellt.

Lindt & Sprüngli hat geschwindelt

Noch Ende Oktober gaben sich Nestlé und Lindt & Sprüngli gegenüber Blick zugeknöpft. Man beobachte den Markt genau, habe aber keine Pläne bezüglich Dubai-Schokolade, hiess es noch vor wenigen Tagen. Jetzt zeigt sich: Das war geschwindelt! Denn Lindt & Sprüngli lanciert am 9. November eine limitierte Dubai-Schokolade.

«Die 150-Gramm-Tafel wird in ausgewählten Lindt Shops in der Schweiz für CHF 14.95 angeboten», sagt eine Sprecherin von Lindt ] Sprüngli zu Blick. Die «Lindt Dubai Chocolade Edition», so nennt sich das süsse Trendprodukt, wird ab Mitte November «in sehr limitierter Anzahl» erhältlich sein, sagt sie weiter.

Was das heissen kann, zeigt ein Blick nach Deutschland. Dort werden nur 1000 Tafeln verkauft. Für 14.99 Euro.

Handverpackt und handnummeriert

Das Ganze ist in erster Linie aber vor allem ein PR-Spektakel. Auf Instagram macht Lindt & Sprüngli mit blumigen Worten denn auch Werbung für die Dubai-Schokolade. «Lass dich von unseren Lindt Maîtres Chocolatiers auf eine Reise in die erstaunliche, luxuriöse Welt der Dubai Chocolade mitnehmen, in der Tradition und Innovation verschmelzen», heisst es da. Und: «Die Tafeln sind aufgrund der besonderen Rezeptur handgefertigt sowie handverpackt und handnummeriert.⁣»

Damit heizt Lindt & Sprüngli den Hype um die Dubai-Schokolade weiter an.