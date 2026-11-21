Mehrmals wurde der Zeitplan für die Eröffnung des Flimser Nobelhotels Waldhaus angepasst. Jetzt soll es im Mai 2027 so weit sein. Das historische Haus erhält dabei einen neuen Auftritt.

Darum gehts Das seit August 2023 geschlossene Waldhaus in Flims soll im Mai 2027 wiedereröffnet werden

Das Hotel tritt neu unter Hiltons Marke Curio Collection auf

2024 kauften die rumänische Paval Holding und die litauische Apex Alliance das geschlossene Hotel

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Das Waldhaus in Flims GR gehört zu den traditionsreichsten Hotels der Schweiz. Die Geschichte des Parkhotels reicht bis ins Jahr 1877 zurück. Seit dem 1. August 2023 steht es allerdings still. Die damaligen Eigentümer, die US-Beteiligungsfirma Z Capital Group, mussten das Waldhaus wegen finanzieller Probleme schliessen. Es war so wenig Geld da, dass das 5-Sterne-Hotel verlotterte.

2024 folgte dann der erste Hoffnungsschimmer. Zwei milliardenschwere rumänische Brüder, Dragos (60) und Adrian Paval (57), kauften das Haus. Nachdem der Zeitpunkt für die Wiedereröffnung mehrmals nach hinten geschoben wurde, soll jetzt der definitive Termin stehen: Im Mai 2027 eröffnet das Nobelhotel unter dem Namen «Waldhaus Flims Grand Resort & Spa, Curio Collection by Hilton». Das geht aus der offiziellen Hotelwebseite hervor. Die «Südostschweiz» hat zuerst darüber berichtet.

143 Zimmer und Gastro

Damit wird klar: Das historische Waldhaus erhält mit der internationalen Hotelmarke Hilton einen neuen Auftritt. Unter der Curio Collection bündelt Hilton eigenständige Häuser mit grosser Geschichte. Ihren Charakter sollen die Häuser dabei behalten. Dazu gehören unter anderem Hotels in den japanischen Bergen, Monaco und London.

Nach den umfassenden Renovationen erwarten die Gäste 143 Zimmer. Reservationen sind aber noch keine möglich. Dazu kommt ein Wellnessbereich mit Innen- und Aussenpools, Sauna und einem Naturbadeteich. Gemäss der Hotelhomepage gibt es ein À-la-carte-Restaurant mit europäischer Küche und einem starken italienischen Akzent. Daneben bietet eine Lounge Schweizer Tapas und eine umfangreiche Weinauswahl.

Die reichsten Rumänen

Für das Nobelhotel beginnt damit ein neuer Abschnitt. Beim letzten Besitzerwechsel hat die New Yorker Investmentgesellschaft Z Capital Group das Haus an das Joint Venture der rumänischen Paval Holding und der litauischen Hotelbetreiberin Apex Alliance verkauft. Die Brüder hinter der Paval Holding sind die reichsten Männer Rumäniens. Das Magazin «Forbes» schätzt ihr Vermögen zusammen auf 3,6 Milliarden Dollar.

Dragos Paval, der bei der Kaufabwicklung im Vordergrund stand, scheinen die Flimser und Flimserinnen zu mögen: Bei der Präsentation der Entwicklungspläne an der Gemeindeversammlung erntete er Applaus – eine Seltenheit. Die Beliebtheit überrascht nicht, sind die Rumänen für die Gemeinde und das lokale Gewerbe doch eine Art Ritter in weisser Rüstung. Ein leerstehender 5-Sterne-Klotz ist schliesslich schlecht fürs Image der ganzen Region.

Zudem nahmen die Investoren einen ordentlichen Batzen Geld in die Hand, damit der Neustart des Parkhotels klappt: Über den offiziellen Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, Insider beziffern ihn aber auf rund 65 Millionen Franken. Hinzu kommen zusätzliche Investitionen in der Höhe von 40 bis 50 Millionen Franken.