Niklas Nikolajsen verrät, was er mit dem Gewinn von «ZG 10» vorhat Braucht Zuger Kryptokönig wegen Bitcoin-Tief dringend Geld?

Niklas Nikolajsen will sein Kontrollschild «ZG 10» verkaufen und damit viel Geld einnehmen. Was der Zuger Kryptokönig mit den 300'000 bis 400'000 Franken vorhat – und welche Rolle der Schweizerpsalm in seinen Plänen spielt.