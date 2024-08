Zuger Krypto-König will Rekord brechen

1/5 Ihm wurde der Rekord für das teuerste Autonummernschild kürzlich weggeschnappt: Krypto-König Niklas Nikolajsen.

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Wer sich fragt, wie Menschen für ein Autonummernschild tief ins Kässeli greifen können, musste sich im letzten Monat gleich mehrmals die Augen reiben. Anfang Juli ist das Kontrollschild «ZH 24» für sage und schreibe 299'000 Franken bei einer Online-Auktion ersteigert worden. Wem die neu landesweit teuerste Autonummer gehört, ist unklar.

Klar ist aber, dass Krypto-König Niklas Nikolajsen (49) den Rekord mit seinem «ZG 10» zurückergattern will. Nach einer Mega-Auktion und einem Hickhack auf Ricardo in den letzten zwei Tagen steht ein neuer Höchstersteigerungswert von 375'000 Franken wohl kurz bevor – der Bitcoin-Pionier hat die Auktion am Dienstagnachmittag neu lanciert, wie er im Blick exklusiv angekündigt hatte.

Ein Blick auf die Top 10 der teuersten Autonummern zeigt: Für tiefe Schilder geben Schweizerinnen und Schweizer viel Geld aus.

Zürich ist beliebt

Die Interessengemeinschaft Schweizer Kontrollschilder führt Buch über die rekordbrechenden Auktionen. Und sie zeigt: Für alle zehn Kontrollschilder in den Top 10 wurde mehr als 150'000 Franken hingeblättert. Darunter sind gleich sechs Nummern aus dem Kanton Zürich. Neben «ZG 10» sind auch «SG 4», «VS 1» und «GE 55'555» für viel Geld erworben worden.

Die zehn teuersten Autonummernschilder der Schweiz.

Die teuerste sechsstellige Autonummer ist «ZH 888'888». Sie wurde im Jahr 2016 für 50'280 Franken ersteigert.

Neben den Kontrollschildern für Autos sind auch Motorradnummern nicht ganz günstig. «GR 1» wurde bereits vor 18 Jahren für 22'000 Franken verkauft. Daneben gehören «ZG 21» und «TG 1» zu den teuersten drei Töffschildern.

Die teuersten zehn Motorradschilder der Schweiz.

In den nächsten Tagen wird sich zeigen, ob der Rekord nochmals um mehr als 75'000 Franken in die Höhe geschraubt wird. Erstaunlich wäre das bei diesen Zahlen kaum.