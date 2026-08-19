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Nigerias Ex-Präsident schwärmt
«Schweizer Modell wäre für afrikanische Länder das Beste»

Nigerias Ex-Präsident Goodluck Jonathan schwärmt, wie Afrika nach «Swiss Style» mit Bundesrat umgebaut werden könnte.
Publiziert: vor 51 Minuten
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