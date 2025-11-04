So luxuriös ist der neue Mega-Tower in New York City

Es gibt einen neuen Wolkenkratzer in New York, der die Skyline der Stadt verändert: Der J.P.-Morgan-Chase-Tower gehört zu den zehn grössten Amerikas – und setzt in Sachen Nachhaltigkeit neue Massstäbe.

Darum gehts J.P. Morgan Chase eröffnet neuen Wolkenkratzer in Manhattan als Wahrzeichen des Unternehmens

Nachhaltiger Bau: Erster vollelektrischer Wolkenkratzer New Yorks, betrieben mit Wasserkraft

60 Stockwerke, 423 Meter hoch, 3 Milliarden Dollar Kosten, Platz für 10'000 Angestellte

J.P. Morgan Chase ist die grösste Bank Amerikas. Das Institut ist aber auch bekannt für seine kultigen Wolkenkratzer auf der ganzen Welt. Schon 1914 eröffnete sie an der Wall Street das legendäre «House of Morgan» – ein marmornes Meisterwerk seiner Zeit. Später folgten weitere Gebäude, mit denen die Bank heute Skylines rund um den Globus prägt. Etwa mit dem J. P. Morgan Chase Tower in Houston, der 305 Meter hoch ist und als das höchste fünfseitige Gebäude der Welt gilt. Oder dem 25 Bank Street in London – der Sitz der Europa-Zentrale.

Jetzt setzt J.P. Morgan Chase ihrem Imperium die Krone auf – mit einem neuen Wahrzeichen mitten in Midtown Manhattan. Der 60-stöckige Tower an der 270 Park Avenue ragt 423 Meter in den Himmel, kostete drei Milliarden Dollar und bietet Platz für 10'000 Angestellte. Entworfen wurde das Bauwerk, das am Dienstag eröffnet wurde, von Norman Foster (90). Der britische Stararchitekt ist auch der Mann hinter Apples Hauptquartier in Kalifornien und der gläsernen Reichstagskuppel in Berlin.

Der neue Luxus-Tower sollte laut Foster ein Statement aus Stahl und Nachhaltigkeit werden. Das Gebäude wurde fast vollständig aus recyceltem Material gebaut – und ist New Yorks erster vollelektrischer Wolkenkratzer. Betrieben wird er ausschliesslich mit Wasserkraft. Das ist ein Novum in ganz Amerika.

Neben Arbeitsplätzen bietet der Tower auch viele Möglichkeiten für Entspannung. Zum Freizeitangebot gehören 19 Restaurants, Fitness- und Meditationsräume und ein dreistöckiges Atrium mit Kunst von Gerhard Richter, Maya Lin oder Refik Anadol. Die US-Bank versucht besonders mit dem Gastro-Angebot bei allen Amis zu punkten. Egal ob jung oder alt, rechts oder links, Republikaner oder Demokrat. Deshalb gibts neben einem Rooftop-Café auch ein veganes Sterne-Restaurant und sogar ein Pub im englischen Stil.

Banker sollen wieder ins Büro kommen

CEO Jamie Dimon (69) nannte den Neubau bei der Eröffnung am Dienstag ein «Investment in die Zukunft New Yorks». Seine Bank möchte damit den Büroalltag «neu denken»: mehr Licht, mehr Luft, mehr Begegnung. Rund 50'000 Sensoren steuern die Beleuchtung und den Energieverbrauch. Das Belüftungssystem liefert laut Dimon doppelt so viel Frischluft wie vorgeschrieben. Das soll die Angestellten motivieren, wieder vermehrt ins Büro zu kommen.

Auch bei New Yorks Gouverneurin Kathy Hochul (67) kommt der Luxus-Tower gut an. Sie schwärmte vor den Medien: «Wetten Sie nicht gegen New York City!»