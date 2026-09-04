Coop tauscht Interdiscount-Chef aus – per sofort

Chefwechsel beim Elektronik-Fachmarkt Interdiscount: CEO Pierre Wenger verlässt die Coop-Tochter – nach 16 Jahren. Die Nachfolge ist bereits aufgegleist, bereits am Samstag übernimmt der neue Chef.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Coop trennt sich von Interdiscount-CEO Pierre Wenger Ende September

Constantin Hilt wird ab 5. September neuer Leiter

Wenger verlässt Coop nach über 25 Jahren, davon 16 als CEO

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Nächster Knall im Detailhandel! Coop hat sich entschieden, mit dem Chef des Tochterunternehmens Interdiscount getrennte Wege zu gehen. «Pierre Wenger, wird die Coop-Gruppe im gegenseitigen Einvernehmen Ende September verlassen», schreibt das Basler Unternehmen in einer Mitteilung vom Freitagmorgen. «Constantin Hilt, heutiger Projektleiter Omnichannel, wird per 5. September 2026 zum Leiter von Interdiscount befördert.» In anderen Worten: Der aktuelle CEO ist bereits am Samstag seinen Posten beim Schweizer Elektronik-Fachmarkt los.

Der Detailhändler will damit die operative Führung von Interdiscount neu ausrichten. Pierre Wenger verlässt die Coop-Gruppe somit nach über 25 Jahren. Davon stand er 16 Jahre lang an der Spitze des Fachmarktes. Bis zu seinem Austritt wird Wenger den Wechsel begleiten.

Wer ist Hilt?

Der neue Chef, Constantin Hilt, stieg vor 18 Jahren als Praktikant bei Interdiscount ein. Danach arbeitete er sich nach oben und übernahm verschiedene Führungsfunktionen. 2018 verliess er Coop – dieses Jahr kehrte er in seine bisherige Position als Projektleiter zurück. Und jetzt steigt er zum Chef von Interdiscount auf.