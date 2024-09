Neben dem Burj Khalifa Dubai will das zweithöchste Gebäude der Welt bauen

Der höchste Wolkenkratzer der Welt steht bereits in der Wüsten-Metropole. Mit dem Burj Azizi soll jetzt auch der zweite in der Rangliste in Dubai entstehen. Das monströse Gebäude soll 725 Meter und 131 Stockwerke umfassen.