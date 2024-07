Social Engineers erzählen von den spektakulärsten Fällen «Mitarbeiter hat für uns den Badge der Putzfrau gestohlen»

Social Engineers versuchen sich in Systeme von Firmen zu hacken, um aufzuzeigen, wie einfach man an sensible Daten in einem Unternehmen kommen könnte. Im Video erzählen zwei von ihnen von ihren eindrücklichsten Fällen.