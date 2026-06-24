Die Nati trifft in Vancouver auf Co-Gastgeber Kanada, dabei ist ein Stück Schweiz bereits seit Jahren vor Ort. Das spektakuläre Dach des BC Place Stadium stammt von der Thurgauer Firma Fatzer.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Nati spielt in Vancouver gegen WM-Co-Gastgeber Kanada um Gruppensieg

Das Stadiondach des BC Place Stadium wurde von der Thurgauer Firma Fatzer gebaut

Für das Stadion wurden nach 2010 rund 300 Millionen Franken investiert

Moritz Meister Redaktor Wirtschaft

Im dritten WM-Gruppenspiel hat die Nati praktisch das ganze Stadion gegen sich. Schliesslich trifft das Team von Trainer Murat Yakin (51) in Vancouver auf Co-Gastgeber Kanada. Und trotzdem ist der WM-Kracher auch etwas wie ein «Heimspiel». Denn hoch oben über den Köpfen der Spieler ziert eine Schweizer Konstruktion das Dach des BC Place Stadions.

Die Heimstätte des MLS-Fussballteams Vancouver Whitecaps ist schon von weitem durch die imposante Dachkonstruktion zu erkennen. Und genau dieses Dach stammt von einem Schweizer Unternehmen – von der Thurgauer Stahlbaufirma Fatzer aus Romanshorn TG.

Altes Stadiondach eingestürzt

Bis 2007 hatte das Stadion ein grosses Tragluftdach. Dieses erhielt Anfang 2007 nach starkem Schneefall aber Risse – und stürzte in der Folge ein. Die Stadionbetreiber nahmen dann rund 300 Millionen Franken in die Hand, um das Stadion zu sanieren. Für die Olympischen Winterspiele 2010 in Vancouver wurde das Luftkissendach vorübergehend repariert.

Nach den Spielen schlug dann die Stunde der 191-jährigen Traditionsfirma Fatzer. Die Tochter der Brugg-Gruppe erhielt den Auftrag für das Herzstück des Stadions: das von Kabeln gestützte, einziehbare Dach mit Nordlicht-Effekt. Fatzer fertigte die rund 700 Tonnen schweren Stahlseile und die Verbindungskonstruktionen für das neue Dach im firmeneigenen Werk in Romanshorn.

Das Fatzer-Dach gilt als eines der grössten seiner Art – und ist höchstmodern. Der bewegliche Mittelteil lässt sich innerhalb von 20 Minuten öffnen und misst etwa 120 Meter auf 85 Meter, was etwa den Massen des Spielfeldes entspricht. Dadurch bleiben die gut 54'000 Zuschauer im BC Place Stadium stets wettergeschützt.

Messi-Stadion und legendäres Maracanã

Das Stadion in Vancouver ist nicht das einzige, an welchem die Firma aus Romanshorn beteiligt war. Zuletzt war Fatzer auch für den Bau des Stadiondachs des NU-Stadions in Miami verantwortlich. Dort trägt seit Frühling 2026 Inter Miami, der Klub von Besitzer David Beckham (51) und Starspieler Lionel Messi (39), seine Heimspiele aus. Und im Zuge der Renovierung des ehrwürdigen Maracanã-Stadions in Rio de Janeiro war Fatzer auch am Umbau des Daches beteiligt.

In Vancouver läuft die Nati nun also unter einem Schweizer Dach auf. Ist dieses nun ein Glücksbringer für das Team von Murat Yakin auf dem Weg in die Zwischenrunde?