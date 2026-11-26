Die EZB hat einen neuen Chef: Der Spanier Pablo Hernández de Cos (55) soll die Nachfolge von Christine Lagarde antreten.

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Bei der Europäischen Zentralbank (EZB) steht offenbar ein Führungswechsel bevor. Der Spanier Pablo Hernández de Cos (55) soll die Nachfolge von Christine Lagarde (70) antreten, wie die «Financial Times» berichtet. Die Französin gibt ihr Amt Anfang Februar vorzeitig ab.

Notenbanker durch und durch

Pablo Hernández de Cos ist ein Notenbanker durch und durch. Der gebürtige Madrilene studierte Wirtschafts- und Rechtswissenschaften und promovierte in Ökonomie. 1997 begann er seine Karriere bei der spanischen Zentralbank, wo er sich bis an die Spitze hocharbeitete.

Von 2018 bis 2024 leitete er die Notenbank und sass damit auch im Rat der Europäischen Zentralbank (EZB). Zudem präsidierte er den Basler Ausschuss für Bankenaufsicht, der internationale Standards für die Regulierung von Banken erarbeitet.

Der Lagarde-Nachfolger arbeitet derzeit in der Schweiz: Seit dem 1. Juli 2025 steht der Spanier an der Spitze der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel, die als Zentralbank der Zentralbanken gilt.

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