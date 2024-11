Das schmerzt im Portemonnaie: Die grösste Regionalgenossenschaft Migros Aare streicht den Senioren und Seniorinnen ihre Rabatttage. Bisher konnten sie in den Kantonen Bern, Aargau und Solothurn mit einer Senioren-Vorteilskarte an einem Dienstag im Monat zehn Prozent günstiger einkaufen. Für rund 270’000 Personen ist mit dem vergünstigten Einkauf ab dem 1. Januar 2025 Schluss. Der Aufschrei in der Blick-Community ist gross: fast 250 Personen schalteten sich in die Diskussion ein, Aussagen wie «Jetzt ist die Migros für uns endgültig gestorben» oder «Ich finde das eine absolute Frechheit» machen die Runde.

AHV-Bezüger und -Bezügerinnen müssen aber nicht verzagen: Viele Betriebe und Institutionen bieten Vergünstigungen für die Älteren an. Eine Auswahl der Senioren-Rabatte findest du hier.

1 Öffentlicher Verkehr

Die SBB bieten seit einigen Jahren vergünstigte Generalabonnements (GA) für Senioren an. Das Angebot richtet sich an Frauen ab 64 und Männer ab 65 Jahren. Das «GA-Senior» für die zweite Klasse gibts zum Jahrestarif von 3040 Franken. Zum Vergleich: Im Normalfall kostet das GA rund 4000 Franken für Erwachsene.

Auch einzelne städtische Verkehrsbetriebe gewähren älteren Personen spezielle Vergünstigungen. So gibt es beim Zürcher Verkehrsbund seit August 2023 den «ZVV-Actionpass» für 110 Franken. Erwerben können ihn Personen ab 60 Jahren. Diese haben zwischen August und Oktober für einen Monat lang mehr oder weniger freie Fahrt im ganzen ZVV-Gebiet. Im Bergkanton Graubünden fahren Senioren mit einem Bündner Generalabonnement in der zweiten Klasse rund 400 Franken günstiger.

Auch die Verkehrsbetriebe des Kantons Bern – namentlich der VB Biel und Bernmobil – bieten Seniorenrabatte an: Seniorinnen erhalten ein «Libero-Abo» in der zweiten Klasse rund ein Viertel günstiger als zum regulären Preis.

2 Sport im Winter

In den Schweizer Skigebieten gibt es ebenfalls diverse Vergünstigungen für Senioren – mit starken Unterschieden je nach Region und Betreiber.

Bei den Bergbahnen Flumserberg gibts 20 Prozent Rabatt für Personen über 62, allerdings gilt dieser nur unter der Woche und für Ganztageskarten. Auch bei der Weissen Arena Gruppe, zu der die Skigebiete Flims, Laax und Falera gehören, sparen Personen ab 64 im Schnitt sieben Franken für eine Eintageskarte. In Andermatt-Sedrun-Disentis sind es für eine Tageskarte neun, für einen Dreitagespass gar 21 Franken Vergünstigung.

Innerhalb der Jungfrau Skiregion erhalten Seniorinnen für die Tages- und Mehrtagespässe 10 Prozent Rabatt auf den Normalpreis. Die Tageskarte kostet demnach 71 statt 79 Franken. Im Skigebiet Quatre Vallées in Verbier dürfen Personen über 77 kostenlos ins Skigebiet. Ansonsten gilt der Normaltarif.

3 Kultur und Freizeit

Kulturliebhaber im Seniorenalter kommen auch auf ihre Kosten: So bieten Museen in der ganzen Schweiz diverse Seniorenrabatte an, darunter das Kunstmuseum Bern oder das Rietberg Museum in Zürich. Dort sind Eintrittsbilletts für AHV-Bezüger vier Franken günstiger. Auch im Landesmuseum am Zürcher Hauptbahnhof und in der Fondation Gianadda in Martigny VS gibt es einige Franken Ermässigung.

Auch gewährt das Opernhaus Zürich AHV- und IV-Bezügerinnen bei Vorstellungen am Sonntagnachmittag einen Eintrittsrabatt von 50 Prozent. Das Gleiche gilt für das Schauspielhaus in Zürich.

Im Hallenbad entspannen wird in der Tamina Therme in Bad Ragaz (SG) und im Fortyseven-Spa in Baden (AG) ab 62 Jahren günstiger. Zehn Prozent lässt sich dort beim Eintritt sparen. Auch im Aquarena Bad in Schinznach AG gelten für AHV- und IV-berechtigte Personen Spezialtarife.

Wer AHV bezieht und sich einen Film im Kino anschauen möchte, muss ebenfalls nicht so tief in die Tasche greifen. Die Arena-Cinemas-Kette in Zürich bietet eine Ermässigung von drei Franken an Vorstellungen von Dienstag bis Sonntag. Die Eintritte in die Arena-Kinos in Basel sind für Senioren fünfzig Rappen günstiger, wie auch für Studentinnen oder Lehrlinge. Auch bei den Quinnie-Kinos, von denen es mehrere im Kanton Bern gibt, müssen AHV-Bezüger nur 16 Franken Eintritt zahlen. Für Erwachsene kostet ein Kinoeintritt 20 Franken.

4 Detailhandel

Im Detailhandel bildete die Migros Aare mit ihrer Seniorenkarte die Ausnahme. Obwohl die beiden Platzhirsche Coop und Migros einander sonst ständig beäugen und kopieren, zog Coop für einmal nicht nach. Familienangebote sind in dieser Branche geläufiger, bei der Migros unter dem Label Famigros, bei Coop als Hello Family. Beide bieten zwar spezielle Angebote und Vergünstigungen, aber keine fixen Tage mit Rabatt.