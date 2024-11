Für einmal fallen nicht Stellen weg, sondern Vergünstigungen: Die Migros Aare streicht den Senioren-Rabatt. Die 10-Prozent-Ersparnis entfällt im Supermarkt per 1. Januar 2025. Betroffen sind mehr als 250'000 Personen.

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Die Migros ist im Umbau. Woche für Woche kommt ein weiterer Schritt hinzu. Erst am letzten Donnerstag wurde bekannt, dass die Tochter Tegut in Deutschland 120 Stellen abbaut. Heute trifft es wieder die Schweiz – und zwar die Älteren unter uns. Denn die grösste Regionalgenossenschaft Migros Aare streicht den Pensionierten den Seniorenrabatt.

Per 1. Januar 2025 wird das Seniorenprogramm ohne die bisher monatlichen 10-Prozent-Rabatttage im Supermarkt fortgeführt. Die Migros Aare, die sich über die Kantone Aargau, Solothurn und Bern erstreckt, war die einzige regionale Genossenschaft, die den Seniorinnen und Senioren einen Spezialrabatt im Supermarkt gewährt hat. Die Kunden konnten die Gutscheine jeweils an vordefinierten Tagen am Anfang des Monats einlösen. Ab dem 60. Altersjahr konnten Kundinnen und Kunden der Migros-Genossenschaft Aare bisher eine Seniorenkarte erhalten.

270'000 Menschen betroffen

Damit verlieren rund 270’000 Personen ein Privileg. «Dieser Entscheid ist uns nicht leichtgefallen. Ich kann verstehen, dass die Enttäuschung darüber gross ist. Unser Ziel ist es, dass künftig alle unsere Kundinnen und Kunden, auch Seniorinnen und Senioren, landesweit von günstigeren Preisen profitieren können», lässt sich Reto Sopranetti, Geschäftsleiter der Migros Aare, in der Mitteilung zitieren.

Der Konzern begründet den Entscheid mit der angesprochenen Transformation. Dabei hat die Migros auch eine Tiefpreisstrategie lanciert. Landesweit sollen mehr als 1000 Produkte einen Discounter-Preis erhalten. Investiert werden 500 Millionen Franken.

Die Zeit von regionalen Sonderwünschen ist damit vorbei. Die Aare-Genossenschaft beziffert den Seniorenrabatt auf jährliche Mindereinnahmen in einem zweistelligen Millionenbereich. Unter der neuen Strategie haben diese keinen Platz.

Eine positive Nachricht verbleibt für die Pensionierten: Die Rabatt-Tage im Migros-Restaurant und Take-away sind nicht betroffen. So werden am kostenlosen Programm teilnehmende Seniorinnen und Senioren jeden Dienstag einmalig von 10 Prozent Rabatt auf die Konsumation profitieren.