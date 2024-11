Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Die Genossenschaft Migros Zürich hat umfangreiche Sanierungsmassnahmen für die deutsche Tochtergesellschaft Tegut beschlossen. In den zentralen Diensten sollen 120 Vollzeitstellen wegfallen, wie die Migros Zürich am Donnerstag mitteilte. Gleichzeitig werde für jede zehnte Tegut-Filiale einen neuen Käufer gesucht, so die Migros-Zürich.

Überraschend kommt die Nachricht nicht: Tegut stand schon länger auf dem Prüfstand der Migros. Den Verlust von 16,2 Millionen Euro im Jahr 2022 schien die Migros damals noch nicht zu stören. Auch 2023 schrieb Tegut rote Zahlen – bei einem «stabilen Umsatz» von 1,28 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Die deutschen Konkurrenten Rewe und Edeka sind beim Umsatz 25- bis 30-mal grösser als Tegut und verfügen damit über viel höhere Einkaufsmacht.

Im Mai verkündete die Migros gegenüber der «Handelszeitung», sie halte an Tegut fest. Der orange Riese hält mit den Sanierungsmassnahmen Wort. Nach Schätzungen der Zeitung kostete der deutsche Supermarkt die Migros samt Kaufpreis und weiteren Investitionen bisher rund 600 Millionen Franken. Viel Geld – jetzt soll Tegut in Zukunft also endlich auch in die schwarzen Zahlen kommen.

