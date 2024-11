Migros sucht neue Betreiber für ihre 45 «Do it + Garden»-Fachmärkte in der Schweiz. Nebst den direkten Mitbewerbern Obi und Bauhaus sind auch die Drogeriekette Rossmann und der Discounter Action im Rennen um die Flächen.

Vier Firmen kämpfen um Do it + Garden

Do it + Garden erzielte 2023 263 Millionen CHF

Jean-Claude Raemy Redaktor Wirtschaft

Insgesamt 45 Standorte zählt Do it + Garden, die Fachmarktkette der Migros für Baumarkt- und Gartenartikel. Diese machen rund 10 Prozent des Schweizer Do-it-Yourself-Marktes aus. Und sie sind bekanntlich zu haben.

Die Bewerbungsfrist für die Übernahme der Ladenflächen ist Ende Oktober abgelaufen. Wie die «Lebensmittelzeitung» berichtet, haben vier deutsche Unternehmen konkretes Interesse gezeigt.

Mitbewerber wollen ausbauen

Nicht ganz überraschend: Obi und Bauhaus zählen zu den Bietern. Sie sind beide bereits in der Schweiz aktiv und im selben Segment tätig.

Und Obi steht der Migros bereits nah: Der orange Riese betreibt als Franchisenehmer zehn Obi-Baumärkte, die 2023 rund 200 Millionen Franken Umsatz machten. Die Übernahme weiterer Ladenflächen von Do it + Garden würde ebenfalls über ein Franchisekonzept ablaufen. Obi soll Interesse an einem Dutzend Standorten haben. Das wäre ein deutlicher Expansionsschritt in einem Markt, den Obi trotz der Umsatz-Rückgänge als «zufriedenstellend» bezeichnet.

Bauhaus betreibt aktuell fünf Fachmärkte in der Schweiz und prüfe «kontinuierlich» Expansionsmöglichkeiten. Konkretes Interesse gebe es an zwei der grössten «Do it + Garden»-Standorte mit 9000 und 5000 Quadratmetern.

Kommt es zur Umnutzung?

Die zwei anderen Bieter kommen aus anderen Sektoren. Zum einen die deutsche Drogeriekette Rossmann: Diese plant mit der Eröffnung zahlreicher Filialen in der Schweiz und sucht dafür nach geeigneten Standorten in Fachmarkt-, Einkaufs- und Ortsteilzentren. Ein erster Standort, im Emmen Center nahe Luzern, ist bereits fix.

Expansionspläne in der Schweiz hegt bekanntlich auch der niederländische Discounter Action. Dieses Unternehmen sei an «Standorten in Stadtrandlage» interessiert.

Die Migros schweigt noch

Die Migros äusserte sich nicht zu den Vorgängen. An der Medienkonferenz letzte Woche hiess es lediglich, es werde weiterhin ein Käufer für Do it + Garden gesucht. Im Rahmen der Migros-Umstrukturierung wurden bereits einzelne Do it + Garden-Filialen geschlossen, weil die Migros Standorte mit unzureichenden wirtschaftlichen Aussichten eliminiert. Auffällig: Do it + Garden wirbt aktuell im Rahmen von Liquidationswochen mit bis zu 60 Prozent Rabatt.

Die Noch-Migros-Tochter erwirtschaftete 2023 rund 263 Millionen Franken Umsatz. Marktführer im DIY-Bereich ist Coop-Tochter Jumbo mit 123 Standorten und 1,1 Milliarden Franken Umsatz.