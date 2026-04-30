Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Konsumentenschutz kritisiert Ikea wegen irreführender Preisangaben auf Preisschildern in Filialen

Mitgliederpreise oft hervorgehoben, Normalpreise kleiner dargestellt und teils massiv höher

Ikea Schweiz passt Preisschilder bei 15'000 Artikeln in 10 Filialen an

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Der Konsumentenschutz nimmt den schwedischen Möbelriesen ins Visier. Er kritisiert, dass auf den Preisschildern von Ikea kaum ersichtlich sei, dass die gross hervorgehobenen «Familienpreise» nur für Mitglieder des Kundenbindungsprogramms Ikea Family gelten – während der reguläre Preis deutlich kleiner angegeben werde und teils massiv höher ausfalle.

Mitglieder von Ikea Family erhalten beim schwedischen Möbelhaus Rabatte auf ausgewählte Produkte. Auf den Preisschildern sind diese hervorgehoben. Der Normalpreis, der für viele Kundinnen und Kunden gilt, ist wesentlich kleiner dargestellt. Das stösst dem Konsumentenschutz sauer auf. Darum habe man das zuständige Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) informiert, wie die Organisation am Donnerstagmorgen mitteilt.

Ikea reagiert

Wie der Konsumentenschutz weiter schreibt, hätten Mitarbeitende berichtet, dass die «Ikea-Familienpreise» an der Kasse regelmässig zu Unklarheiten und Missverständnissen führten. «Kunden bemerken den tatsächlichen Preis, wenn überhaupt, erst an der Kasse und zahlen Aufpreise von mehreren Hundert Franken. Diese Art von Preisanschrift ist irreführend. Sie verstösst gegen die Regeln der Preisbekanntgabe», so Sara Stalder, Geschäftsleiterin der Stiftung für Konsumentenschutz. Dabei verweist sie auf die Preisbekanntgabeverordnung (PBV). Gemäss dieser müssen alle Preisangaben für die Kundschaft nachvollziehbar und unmissverständlich sein.

Das Seco hat beim schwedischen Möbelhaus bereits interveniert. Wie Ikea gegenüber SRF erklärt, anerkenne man, dass die Darstellung missverständlich wirken könne. Darum passt Ikea Schweiz die Preisschilder bei 15'000 Produkten in zehn Filialen an. Die Normal- sowie Mitgliederpreise sollen für alle Kunden klar erkennbar werden.