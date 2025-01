Walter Hollenstein hat seine Bäckerei mit Café verkauft. Steigende Strompreise und der schlechte Sommer haben ein Loch in die Kasse gerissen. Die neuen Besitzer – sie haben zuvor einen Imbiss bei der Ikea in Dietlikon ZH geführt – bieten auch Kebab und Grillgerichte an.

1/5 Bäcker Walter Hollenstein hat seine Bäckerei und das Café aufgegeben. Foto: PD

Auf einen Blick Bäcker Walter Hollenstein gibt «Seuzi Kafi» auf, neue Familie übernimmt

Neues Konzept: Kebab, Pizza und längere Öffnungszeiten geplant

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Bäcker Walter Hollenstein hat sein geliebtes «Seuzi Kafi» Ende Jahr aufgegeben. Schweren Herzens hat er die Bäckerei und das Café geräumt. Seit 1990 ist er in Seuzach ZH in der Backstube gestanden, hat damals den Betrieb seines Vaters Alfons übernommen. Gerne hätte er 2026 noch das 70-jährige Jubiläum gefeiert – die finanziellen Reserven haben aber nicht gereicht. So ist nach 68 Jahren Schluss.

2024 sei ein schlechtes Jahr gewesen, sagt er der «Winterthurer Zeitung». Schuld daran sei das Wetter gewesen. Die Gartenwirtschaft sei deshalb schlecht gelaufen. Der Umsatz um ein Drittel eingebrochen. «Der finanzielle Verlust war enorm und die Strom- und Nebenkosten stiegen in die Höhe», sagt er verzweifelt und frustriert.

«Ich habe die Notbremse gezogen»

Für den Strom habe er mehr als doppelt so viel zahlen müssen, wie früher. «Daher habe ich die Notbremse gezogen und entschieden, den Betrieb im Dezember zu verkaufen.» Dieser Schritt sei ihm nicht leicht gefallen, wie er sagt. «Ich habe das Seuzi Kafi sehr gerne betrieben und bedauere es, dass ich aufhören muss.» Nun suche Hollenstein eine andere Arbeit.

Im Lokal geht der Betrieb aber weiter – unter neuer Führung. Anfang Jahr hat eine Familie mit türkisch-kurdischen Wurzeln übernommen, wie der «Landbote» berichtet. Und zwar das Winterthurer Ehepaar Hülya und Mehmet Bulut, die Töchter Dilan und Rozerin sowie deren beide Verlobten Ali Haji und Volkan Biçer. Sie bringen langjährige Gastroerfahrung mit, haben zuletzt einen kleinen Imbiss bei der Ikea in Dietlikon ZH geführt.

Kebab und Grillgerichte wie im Imbiss

«Der Start war schon eine Herausforderung», sagt Dilan Bulut (26). «Mit Bäckerei, Café und Restaurant führen wir quasi drei Betriebe in einem.» Ihr Vater habe schon in der Türkei als Bäcker gearbeitet. «Und meine Mutter hat immer von einer Bäckerei geträumt.» Die sechs Gastronomen haben denn auch Grosses vor mit dem Café im Dorf mit 8000 Einwohnern. Sie geben dem Café mit «Butto's» einen neuen Namen.

Sie wollen die Öffnungszeiten bis in den Abend hinein ausweiten und auch sonntags geöffnet haben. Zudem soll eine Bar eingebaut werden. Auch auf der Speisekarte gibts Änderungen. Die neuen Betreiber setzen nicht nur auf Gipfeli und Vermicelles-Törtli. Neu soll es auch Kebab geben. «Wir haben uns sagen lassen, dass es in Seuzach schon viele Pizzerias gibt, aber nirgends Kebab», sagt Dilan Bulut dem «Landboten». Neben Kebab servieren sie neu auch Pizza, Pasta sowie Grill- und andere Fleischgerichte – wie in ihrem Imbiss bei der Ikea.