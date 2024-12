Dritter Beck in Folge gibt auf Über dieser Aargauer Traditions-Bäckerei liegt ein Fluch

Pascal Rossier verkauft in seiner Boulangerie in Küttigen AG am 2. Februar zum letzten Mal frisches Brot. Steigende Kosten und die schwierige Suche nach gutem Personal hätten ihn zu diesem Schritt gezwungen. Damit geht eine Geschichte zu Ende, die 1891 angefangen hat.