Die Reformbäckerei Vechigen in Bern gibt es in der heutigen Form schon bald nicht mehr. Nachdem die Bäckerei in den letzten Jahren mit zahlreichen Herausforderungen zu kämpfen hatte, ist eine nun zu gross geworden: der Fachkräftemangel.

Auf einen Blick Reformbäckerei Vechigen BE schliesst Ende Januar 2025

Hauptgrund für die Schliessung ist der Fachkräftemangel

Bäckerei lieferte Brot an rund 20 Bio-Läden

Die Reformbäckerei Vechigen BE ist am Ende. Das Traditionsunternehmen hat seiner Kundschaft mitgeteilt, dass es den Betrieb «in ihrer heutigen Form» schliessen muss, wie die «Berner Zeitung» berichtet. Damit geht per Ende Januar 2025 eine Ära zu Ende.

Die Bäckerei liefert ihr Brot an rund 20 Bio-Läden und andere Institutionen in der Region Bern. Geschäftsführerin Anna Hersberger hat ihnen telefonisch mitgeteilt, dass mit den Lieferungen nach 38 Jahren bald Schluss ist. Man habe es sich anders gewünscht. Doch es gehe nicht mehr anders.

Personalsuche blieb ohne Erfolg

Die Bäckerei musste in den letzten Jahren einiges verdauen: erst die Corona-Pandemie, dann die massiven Strompreiserhöhungen wegen des Ukraine-Kriegs. Als Hauptgrund für die Schliessung gibt Hersberger jedoch den Fachkräftemangel an. «Den Wegfall von langjährigen Mitarbeitenden konnten wir nur zum Teil auffangen.» Die Reformbäckerei hat in den letzten Monaten auf verschiedensten Kanälen versucht, neues Personal zu finden. Weil der Erfolg ausblieb, musste sie schliesslich die Backtage von fünf auf drei reduzieren.

Die geburtenstarken Jahrgänge, die in Pension gehen und die fehlende Wertschätzung für den Bäckerberuf in der Bevölkerung wären grosse Hürden bei der Suche nach neuem Personal, äusserste sich Hersberger in der Vergangenheit – zu grosse, wie der Schritt nun zeigt. Auch Angestellte, die bei anderen Bäckerei-Schliessungen den Job verloren haben, meldeten sich nicht. Die meisten dürfen der Branche wohl den Rücken kehren, vermutet Hersberger.

Im letzten Jahr musste die Bäckerei bereits den Wegfall des Reformhauses Müller als grosser Abnehmer wegstecken. Die Kette schloss in der Schweiz alle Filialen. Das habe man aber noch kompensieren können.

Vor 38 Jahren auf Bio gesetzt

Patrik Hersberger hat die Bäckerei vor 38 Jahren gegründet und trotz der damaligen Skepsis in der Bevölkerung auf Bio gesetzt. Gegenüber dem Online-Magazin «Journal B» erzählte er im Sommer in einem Interview, dass der Müller im Ort das Bio-Brot damals nicht einmal an seine Pferde hätte verfüttern wollen. Seither haben Bio-Produkte in der Schweiz deutlich an Bedeutung gewonnen. Doch mit dem Einzug im Detailhandel ist für die Bio-Bäckereien auch der Preis- und Kostendruck gestiegen.

Seine Tochter Anna Hersberger hat die Geschäftsführung im letzten Jahr übernommen. Jetzt kommt die Schliessung, mit der sieben Arbeitsplätze verloren gehen. Die Chefin wird sich ebenfalls einen neuen Job suchen.

Völlig wir die Reformbäckerei Vechigen aber nicht von der Landkarte verschwinden. Patrik Hersberger plant, weiterhin in kleinen Mengen Brot zu backen und im Geschäft in Vechigen zu verkaufen.