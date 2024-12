Kult-«Holzofebeck» vor dem Aus Verzweifeltes Inhaber-Paar will Betrieb mit Spenden retten

Der «Holzofebeck» in Winterthur ZH ist ein Familienbetrieb in dritter Generation. Finanziell ist er aber arg angeschlagen. Ein Crowdfunding soll dem ehemaligen Schwurbler-Beck jetzt Geld in die Kassen spülen.