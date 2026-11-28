Galaxus wirbt für einen GPS-Tracker – ausgerechnet während der Aktionstage gegen Gewalt an Frauen. Autorin Miriam Suter wirft dem Onlinehändler vor, damit Stalking zu verharmlosen. Die Migros-Tochter weist die Kritik von sich.

Darum gehts Galaxus-Plakat für einen GPS-Tracker sorgt im Netz für Empörung

Autorin Miriam Suter wirft dem Onlinehändler vor, Stalking und Gewalt an Frauen zu verharmlosen

Galaxus weist die Kritik zurück und führt die Kampagne weiter

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Am 23. November lancierte der Schweizer Onlinehändler Galaxus seine neuste Werbekampagne. Seither hängen die Plakate mit insgesamt 62 Sujets in der ganzen Schweiz. Sie kommen aber nicht überall gut an.

Für rote Köpfe sorgt insbesondere das Plakat für einen GPS-Tracker. Die Werbung funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie bei den anderen Sujets. Die ersten zwei Zeilen über dem abgebildeten Produkt sind durchgestrichen – beim GPS-Tracker sind es die Wörter «Vertrauen» und «Gewissheit». Übrig bleibt der beworbene Artikel, also der Tracker – samt Bild und Preis.

«Nicht nur problematisch, sondern gefährlich»

Die Kampagne, die laut Galaxus «zum Nachdenken anregen» soll, kommt bei der Schweizer Journalistin und Autorin Miriam Suter (38) gar nicht gut an. «Hoi Galaxus, nur schnell: Huupets?», beginnt sie einen kritischen Beitrag auf Instagram.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Für Suter spielt die Werbung auf die Redewendung «Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser» an. «Das ist nicht nur problematisch, sondern gefährlich», schreibt Suter. Und sie geht noch weiter: Sie wirft Galaxus vor, mit dem Sujet indirekt Gewalt an Frauen nicht nur zu verharmlosen, sondern «richtiggehend zu propagieren».

Denn die Geräte können dazu missbraucht werden, Menschen ohne deren Wissen zu überwachen. Hersteller wie Apple und Google haben deshalb bereits Mechanismen entwickelt, die das heimliche Orten erschweren sollen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Gerade im Kontext von häuslicher Gewalt und Stalking werden Tracker zum Kontrollinstrument. Stalking, in der Schweiz seit dem 1. Januar 2026 ein eigener Straftatbestand, betrifft häufig Frauen – und geht nicht selten vom Partner oder Ex-Partner aus.

Ausgerechnet jetzt

Besonders stossend findet Suter deshalb das Timing der Werbung: Seit dem 25. November laufen die jährlichen Aktionstage «16 Tage gegen Gewalt an Frauen». Dieses Jahr steht digitale Gewalt im Fokus – dazu gehört auch die Überwachung mittels technischer Hilfsmittel.

In den Kommentaren erhält Suter viel Zuspruch. Einige fordern gar, dass die Migros-Tochter das Plakat sofort abhängen soll.

«Können Kritik nicht nachvollziehen»

Bei Galaxus sieht man die Situation dezidiert anders. «Wir können die Kritik am Sujet nicht nachvollziehen. Inwiefern es Stalking verharmlosen soll, ist uns schleierhaft», sagt ein Sprecher auf Anfrage von Blick. «Im Gegenteil: Es prangert Überwachung an.»

Mit der Kampagne wolle man aufzeigen, wie wenig materielle Geschenke zur Erfüllung von Wünschen beitragen können. «So lässt sich mangelndes Vertrauen nicht mit einem Tracker lösen», erklärt der Sprecher. Dass die Werbung beinahe zeitgleich mit den Aktionstagen gegen Gewalt an Frauen lanciert wurde, ändert für den Onlinehändler nichts. Die Kampagne laufe weiter wie geplant.