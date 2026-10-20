Trauer um eine prägende Figur der deutschen Wirtschaft: Peter Christian Zinkann ist im Alter von 98 Jahren verstorben. Der langjährige Miele-Patron machte aus dem Traditionsbetrieb eine globale Erfolgsmarke.

Darum gehts Der langjährige Miele-Patron Dr. Peter Christian Zinkann ist im Alter von 98 Jahren gestorben

Über vier Jahrzehnte lenkte er die Geschicke des Familienunternehmens

Unter seiner Leitung entstanden Meilensteine wie der erste Miele-Waschvollautomat

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Der Haushaltsgeräte-Riese Miele verliert seinen langjährigen Patron: Peter Christian Zinkann ist am Montag im Alter von 98 Jahren verstorben. Er prägte als CEO das traditionsreiche Familienunternehmen mit Sitz in Gütersloh massgeblich, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Zinkann, Enkel des Firmengründers Reinhard Zinkann, trat 1957 in den Betrieb ein und führte Miele mehr als vier Jahrzehnte lang zusammen mit seinem Geschäftspartner Rudolf Miele (1929-2004) an die Weltspitze. Unter seiner Leitung entstanden revolutionäre Meilensteine wie der erste vollautomatische Frontlader-Waschautomat, die ikonische Besteckschublade oder die geschützte Schontrommel. Der promovierte Ingenieur hielt selbst über 130 Patente.

«Eine herausragende Unternehmerpersönlichkeit»

Abseits der Fabrikhallen engagierte sich der Gütersloher Ehrenbürger stark für Kultur und Soziales. «Mit dem Tod von Dr. Peter Christian Zinkann verlieren Miele, die Industrie und das Land eine herausragende Unternehmerpersönlichkeit, die Familie ihren grossmütigen Patriarchen, die Stadt einen engagierten Ehrenbürger – und die Belegschaft von Miele ihren hochverehrten Seniorchef», so die Geschäftsleitung der Miele-Gruppe. Zinkann hinterlässt seinen Sohn Reinhard (67), der die Miele-Gruppe heute leitet.