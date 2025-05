Disney plant ersten Freizeitpark im Nahen Osten

Disney baut das nächste Disneyland wegen der strategisch günstigen Lage in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Planung hat bereits begonnen, das Resort dürfte in den frühen 2030er-Jahren eröffnen.

Micky Maus in der Wüste

Darum gehts Disney baut Themenpark in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

Park soll authentisch Disney und unverkennbar emiratisch sein

Micky Maus geht in die Wüste: Die Walt Disney Company baut einen Freizeitpark in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE). Nach den Resorts in Anaheim, Orlando, Tokio, Paris, Hongkong und Shanghai kommt mit Abu Dhabi zum ersten Mal der Nahe Osten beim Mauskonzern zum Zug.

«Disneyland Abu Dhabi wird authentisch Disney und unverkennbar emiratisch sein – eine Oase aussergewöhnlicher Disney-Unterhaltung an diesem Knotenpunkt der Welt», kündigte Disney-Chef Bob Iger (74) den neuen Park an. Tatsächlich kann ein Drittel der Weltbevölkerung die VAE innerhalb von vier Flugstunden erreichen. 120 Millionen Passagiere reisen jedes Jahr über die Drehkreuze in Abu Dhabi und Dubai.

Iger: Planung hat bereits begonnen

Über den Park selber ist noch wenig bekannt. Auf der Website hat es nur grobe Konzeptskizzen. Klar ist: Die einheimische Firma Miral entwickelt und erbaut das Resort auf der Insel Yas, wo sich auch die Formel-1-Strecke des Emirats befindet. Disney wird die kreative Gestaltung und die operative Aufsicht übernehmen.

Ein Eröffnungsdatum gibt es noch nicht. Gegenüber dem Sender CNBC sagte Iger, dass die Planer bereits mit der Gestaltung des Parks begonnen hätten. «Normalerweise brauchen wir zwischen 18 Monate und zwei Jahre, um den Park zu entwerfen und vollständig zu entwickeln, und etwa fünf Jahre, um ihn zu bauen. Aber wir legen uns jetzt noch nicht fest», sagte der Disney-Chef. Eine Fertigstellung in den frühen 2030er-Jahren dürfte aber realistisch sein.