Das ist Minecraft

Minecraft ist ein Open-World-Spiel: Darin können Spielerinnen und Spieler zufällig in selber gebauten oder in Voraus erstellten Welten aus würfelförmigen Blöcken erkunden und gestalten. Es gibt drei Spielmodi: den Kreativmodus, in dem es nur ums Erbauen von Welten geht. Den Überlebensmodus, in dem man feindliche Angriffe abwehren muss. Oder den Abenteuermodus, in dem man vorgegebene Karten und Herausforderungen erlebt, ohne die Umgebung verändern zu können. Das Spiel ist für Kinder ab sechs Jahren freigegeben und wird teils in Bildungseinrichtungen verwendet. Minecraft wurde 2009 lanciert und seitdem regelmässig erweitert und modernisiert. Es ist online und auf allen gängigen Spielkonsolen verfügbar. Seit 2014 gehören Entwickler Mojang und das Spiel selbst dem IT-Giganten Microsoft.