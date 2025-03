1/5 So soll der neue Terminal am Euroairport Basel aussehen. Foto: Euroairport

Darum gehts Euroairport Basel investiert 130 Millionen Euro in Terminalausbau und Renovierung

Französisch-schweizerisches Architektenteam übernimmt die Bauleitung des Grossprojekts

Neuer Terminal wird 14'000 Quadratmeter gross, Fertigstellung für 2030/31 geplant

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Das Mega-Projekt am Euroairport in Basel kommt näher. Schon länger war bekannt, dass der Flughafen seine Kapazitäten erweitern will. Jetzt ist klar, wer das Projekt übernimmt und wie viel der Ausbau kostet. Der drittgrösste Flughafen der Schweiz investiert 130 Millionen Euro (124 Millionen Franken) in seinen bestehenden und einen neuen Terminal, wie der Euroairport gegenüber Blick bestätigt.

Bereits am Donnerstag verkündeten die Betreiber, dass ein französisch-schweizerisches Architektenteam das Projekt in die Hand nehmen darf. Es übernimmt die Bauleitung für den Anbau an der öffentlich zugänglichen Ostfassade des bestehenden Terminals.

Baubeginn in zwei Jahren

Das Grossprojekt wird in verschiedenen Schritten erarbeitet. Der neue Terminal wird rund 14'000 Quadratmeter gross und soll unter anderem die Sicherheitskontrollen für die Passagiere unterbringen. «Damit wird die Fläche des öffentlich zugänglichen Terminalbereichs verdoppelt», erklärt Sprecherin Manuela Witzig gegenüber Blick. Zusätzlich werden die bestehenden 15'000 Quadratmeter renoviert.

Ziel ist es, die Servicequalität für die Passagiere zu verbessern. Im Zuge der Arbeiten wird auch die Zufahrt zum Terminal neu organisiert. Der Baubeginn ist für das Jahr 2027 vorgesehen, die Fertigstellung des neuen Gebäudes für 2030/31. Der neue Terminal soll optisch der vorhandenen Infrastruktur angepasst sein.

Angriff auf den Flughafen Zürich

Mit der Mega-Investition wird das Angebot am schweizerisch-französischen Euroairport wachsen. Dies dürfte den einen oder anderen Schweizer Passagier dazu veranlassen, bei der Flugbuchung neben Zürich vermehrt auch Basel als Abflugort in Betracht zu ziehen.

Ein Angriff auf den Flughafen Zürich also. Rein zahlenmässig hat Zürich die Nase noch um einiges vorn. Im Jahr 2024 sind 31,2 Millionen Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. In Basel waren es 8,9 Millionen. In den Flugbewegungen steht es 261’103 zu 94'124 für Zürich. Die 68 Fluggesellschaften flogen da knapp 198 Städte an. In Basel sind es mit 30 Airlines die Hälfte davon. Trotzdem ist klar: Steht der neue Terminal am Euroairport, wird dieser für Schweizer Reisende attraktiver.