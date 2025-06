Leitindizes erklärt SMI, Dow Jones, DAX – was ist das eigentlich?

Geht es um Aktien, kommt man um diese Namen nicht herum. Die Kurse der Leitindizes wie der Swiss Market Index SMI oder der US-amerikanische Dow Jones sind täglich ein Thema in den Nachrichten. Doch was ist ein Leitindex überhaupt. Die Erklärung gibts in diesem Video.

Publiziert: vor 27 Minuten